Customer Quality Engineer till Parker Sales
Parker Hannifins nordiska Säljbolag, beläget i Borås, arbetar tvärfunktionellt och agerar länk mellan kund och produktion för Parkers samtliga tillverkande fabrik och leverantörer.
För mer information, besök företagets hemsida på www.parker.com
Tjänstebeskrivning
Would you like to be a key player in the Nordic Customer Quality Team and have the chance to impact our business with colleagues from the four Nordic countries. By taking the lead in the claims process with the customers we are building trust and creating new opportunities for our sales team to grow the business. Together we are a strong team, and we are looking for a new Customer Quality Engineer to our Customer Quality team located in SC Nordic reporting to Customer Quality Leader, SC Nordic.
Taking the lead of the technical claims from customers and cooperate closely with our European manufacturing plants and customers to proactively improve product quality and develop the claim process.
Job Responsibilities
Responsible for the management of agreed customer claims and warranties, and related processes for credit notes, product recalls and product replacements.
Develop, in cooperation with sales, the relationships with the customers' quality departments and ensure the Parker brand.
Drive the claims process with our manufacturing plants.
Support in customers' technical claims situation and understand the customers' requirements.
Make a change through leading or participate in cross organizational projects.Kvalifikationer
Qualifications, Skills & Experience:
Ability to manage transversal projects across the organization with interpersonal, influencing and networking skills.
Leadership capabilities.
Strong personal drive and responsible.
Excellent written, verbal, and interpersonal communication skills.
Embrace lean enterprises, principles and practices.
Fluent in English.
Bachelor's degree level education or equal work experience.
Tjänsten är ett konsultuppdrag, heltid, med önskad start omgående och sträcker sig ca 10-11 månader framåt.
Rekryteringen genomförs i samarbete med NearYou.
Ansöker gör du via hemsida: www.nearyou.se
Sista ansökningsdag 2026-04-19
Ansökningarna behandlas löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Med anledning av dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
För frågor om tjänsten kontakta gärna rekryteringskonsult Ninni Svahn på tel. 0769-48 43 33.
Om NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare.
