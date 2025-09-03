Customer Process Manager
Har du jobbat ett par år och är redo för nästa steg där du verkligen får påverka? Som Customer Process Manager hos oss på Tre får du möjlighet att forma framtidens kundservice - med fokus på innovation, affärsvärde och en riktigt bra kundupplevelse. Här får du frihet och ansvar att driva utveckling, utmana gamla arbetssätt och komma med idéer som verkligen gör skillnad.
Om rollen
Hos oss handlar allt om kundupplevelsen. Som Customer Process Manager får du arbeta med att utveckla och förbättra våra serviceprocesser och det systemstöd som våra medarbetare använder varje dag. Rollen är bred och variationsrik: ena dagen spelar du en central roll i införandet av nya system och verktyg, nästa dag utvecklar du AI-kapabiliteter för våra medarbetare eller driver förflyttningen mot smarta self-service-lösningar.
Det här är en roll för dig som gillar att tänka nytt och hitta vägar framåt där andra ser hinder. Ditt arbete gör att vi kan leverera snabbare, smidigare och mer personliga upplevelser för våra kunder - och samtidigt skapa tydliga effektiviseringar och affärsvärde för Tre.
Du kan se fram emot att
- få stor frihet och ansvar att själv samla in behov och identifiera vägar framåt
- arbeta i nära samarbete med kollegor från hela organisationen - från kundservice till IT och affärssidan
- vara en del av att leverera kritisk infrastruktur och bidra direkt till samhällsnyttan
- vara en del av Sveriges bästa arbetsplatser enligt Great Place To Work samt att vi är stolt samarbetspartner till Women in Tech och Tjejer Kodar
Vem är du?
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom relevant område och 1-2 års erfarenhet av processutveckling eller verksamhetsutveckling. Vi ser gärna att du kommer från managementkonsultbranschen eller har erfarenhet från flera olika organisationer där du fått möjlighet att se olika sätt att arbeta. Har du dessutom erfarenhet från kundservice eller kundnära processer är det extra meriterande. Kunskap om metoder som Lean eller Six Sigma är ett plus, men viktigast är att du är nyfiken, analytisk och vill växa inom området.
För att trivas i rollen gillar du att utmana och driva förändring. Du vågar tänka kreativt, ser möjligheter i ny teknik som AI och tar gärna stort ansvar för att föra idéer från ord till verklighet. Samtidigt är du en lagspelare som bygger starka samarbeten och får med dig andra på resan.
Välkommen med din ansökan!
Vi tar emot ansökningar via denna annons och kommer hålla intervjuer löpande. Personligt brev behövs inte, men vi vill gärna att du bifogar CV och svarar på de frågor vi ställt nedan i samband med att du söker. Vi använder tester för att säkra objektiva bedömningar i samband med urval. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Bakgrundskontroll görs på slutkandidat.
Vi drivs av att hela tiden försöka göra saker bättre, på nya och annorlunda sätt. Vi ser oss själva som en avgörande del av Sveriges samhällsstruktur, eftersom vi vet att pålitlig uppkoppling är en viktig grundsten i dagens digitala värld.
Tre föddes som utmanare och är en organisation i ständig rörelse. Vi strävar efter att vara i framkant i allt vi gör. Vi är övertygade om att det är människorna och kulturen på Tre som är avgörande för vår utveckling.
När du startar din resa på Tre finns det oändliga möjligheter att växa och utvecklas med oss.
WE THINK LIKE CHALLENGERS - I en föränderlig värld, är vi på Tre nyfikna och ständigt öppna för nya lösningar. På Tre anpassar vi vägen framåt allt eftersom vi provar och lär oss vad som funkar bäst.
WE WORK LIKE CHAMPIONS - På Tre gör vi alltid vårt bästa. Vi känner ägandeskap för vår uppgift, sätter tydliga mål och håller fokus på det som gör mest nytta för affären.
WE ACT LIKE BUDDIES - På Tre är vi schyssta kollegor. Vi samarbetar med varandra över team och funktioner, vi bollar idéer, ger och tar emot feedback. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
