Customer Manager till Trelleborg Sealing Solutions

Trelleborg is a world leader in engineered polymer solutions for almost every industry on the planet. And we are where we are because our talents brought us here. By specializing in the polymer engineering that makes innovation and application possible, Trelleborg works closely with leading industry brands to accelerate their performance, drive their business forward-and along the way, shape the industry and progress that will benefit humankind in the exciting years ahead. Our people are Shaping Industry from the Inside. Why don 't you join us?
Rekryteringsprocessen hanteras av OnePartnerGroup på uppdrag av Trelleborg Sealing Solutions och leder till en direktanställning hos kunden.
Din roll hos Trelleborg Sealing Solutions
Som Customer Manager arbetar du med ett brett och tekniskt produktsortiment och har daglig kontakt med både kunder och interna funktioner såsom försäljning, teknik och logistik. Du spelar en central roll i att driva affären framåt med befintliga kunder och säkerställa en smidig och professionell kundupplevelse.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat att:
Initiera och ansvara för det interna arbetet med kundförfrågningar
Ta fram offerter, offerera och följa upp
Vårda och uppdatera prislistor
Koordinera det dagliga arbetet med utvalda kunder
Ge snabb och tydlig återkoppling samt hantera flera ärenden parallellt
Vem är du?
Du har erfarenhet av kundservice och trivs med att vara en central punkt mellan kund och tillverkning. Du är lyhörd, lösningsorienterad och har förmågan att hantera flera ärenden samtidigt med hög kvalitet.
Du arbetar strukturerat och effektivt med administration och dokumentation. Du har ett utpräglat kundfokus, tar ansvar och kommunicerar proaktivt för att möta kundens behov. Du har driv, gillar att tänka framåt och brinner för att skapa en positiv och professionell kundupplevelse.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av försäljning eller kundservice inom något industrisegment. Det är viktigt att du känner dig trygg med att kommunicera på engelska i det dagliga arbetet. Om du dessutom är nyfiken, lösningsorienterad och trivs i en dynamisk miljö, tror vi att du kommer att passa utmärkt hos oss.
Om Trelleborg Sealing Solutions
Trelleborg Sealing Solutions är en global ledare inom tätningslösningar och en självklar partner till några av Sveriges mest framgångsrika industriföretag. Från våra moderna lokaler i centrala Jönköping levererar vi varje dag expertis inom försäljning, teknisk support, kundservice och utveckling. Våra lösningar är ofta avgörande för kundernas mest kritiska applikationer, och det är just den utmaningen som driver oss framåt.
Här blir du en del av ett globalt företag med stark lokal förankring, där vardagen är både dynamisk och inspirerande. Vi gillar att vara bäst på det vi gör, vi utvecklas tillsammans och vi firar våra framgångar med stolthet. Hos oss finns alla möjligheter för dig som vill växa och ta nästa steg i karriären.
Din ansökan
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Hanna Åstrand på hanna.astrand@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
