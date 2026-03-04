Croupier Uppsala
2026-03-04
Vill du arbeta med underhållning, service och spel? Då har vi jobbet för dig!
Nu söker vi fler glada, sociala och drivna medarbetare till vårt fantastiska team på Interpool och Flustret i Uppsala!
Som croupier/dealer blir du en viktig del av upplevelsen för våra gäster. Du leder spel som black jack, rouletter eller poker - alltid med fokus på service, show och säkerhet.
Ingen tidigare erfarenhet krävs - vi står för en kostnadsfri grundutbildning där du lär dig både spelteknik och bemötande. För dig som vill utvecklas vidare finns även möjlighet till vidareutbildning inom fler speltyper, även dessa kostnadsfria.
Arbetstider: Kvällar och helger
Lön: Grundlön 168kr/timme + provision.
Extra ersättning för erfarenhet och nya spelkompetenser.
Vem är du?
• Du är social, positiv och trivs med att stå i centrum
• Du är snabbtänkt, ansvarstagande och gillar att arbeta i team
• Du kan arbeta kvällar och helger
• Meriterande om du har körkort och tillgång till bil (arbete på annan ort kan förekomma)
• Meriterande är också erfarenhet från liknande bransch
Om FC Casino AB
FC casino AB grundades år 2000 i Borlänge och har idag verksamhet på flera orter i Mellansverige. Vi strävar efter att vara en professionell och attraktiv arbetsgivare där medarbetare trivs och utvecklas. Vår vision är att ligga i framkanten när det gäller innovation och service inom casinobranschen.
Vill du bli en del av vår resa?
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Har du tidigare erfarenhet från restaurangkasino eller turneringspoker och är intresserad av att ta dig an ett större ansvarsområde, märk då ansökan med "Chefscroupier Uppsala" annars endast "Croupier Uppsala". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: hr@fccasino.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Croupier Uppsala". Arbetsgivare Fc Casino AB
(org.nr 556891-9715) Arbetsplats
Restauranger i Uppsala Kontakt
Tillfällig, distrikschef
Jonas Lundgren 070-458 45 23 Jobbnummer
9778125