Croupier Örebro
FC Casino AB / Kassapersonalsjobb / Örebro Visa alla kassapersonalsjobb i Örebro
2026-03-04
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FC Casino AB i Örebro
, Lindesberg
, Karlskoga
, Kristinehamn
, Västerås
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med underhållning, service och spel? Då har vi jobbet för dig!
I februari öppnade vi ett nytt minikasino på Nattsudd i Örebro - och starten har varit över förväntan! Med ett högt tryck och en fantastisk respons från våra gäster ser vi nu behov av att utöka verksamheten och hålla kasinot öppet fler dagar i veckan.
Därför söker vi nu fler glada, sociala och drivna medarbetare som vill bli en del av vårt fantastiska team i Värmland/Närke. Är du serviceinriktad, ansvarstagande och trivs i en livlig miljö? Då kan du vara den vi söker!
Som croupier/dealer blir du en viktig del av upplevelsen för våra gäster. Du leder spel som black jack, rouletter, poker och pokerturneringar- alltid med fokus på service, show och säkerhet.
Ingen tidigare erfarenhet krävs - vi står för en kostnadsfri grundutbildning där du lär dig både spelteknik och bemötande. För dig som vill utvecklas vidare finns även möjlighet till vidareutbildning inom fler speltyper, även dessa kostnadsfria.
Arbetstider: Kvällar och helger
Lön: Grundlön 168kr/timme + provision.
Extra ersättning för erfarenhet och nya spelkompetenser.
Vem är du?
• Du är social, positiv och trivs med att stå i centrum
• Du är snabbtänkt, ansvarstagande och gillar att arbeta i team
• Du kan arbeta kvällar och helger
• Meriterande om du har körkort och tillgång till bil (arbete på annan ort kan förekomma)
• Meriterande är också erfarenhet från liknande bransch
Om FC Casino AB
FC casino AB grundades år 2000 i Borlänge och har idag verksamhet på flera orter i Mellansverige. Vi strävar efter att vara en professionell och attraktiv arbetsgivare där medarbetare trivs och utvecklas. Vår vision är att ligga i framkanten när det gäller innovation och service inom casinobranschen.
Vill du bli en del av vår resa?
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Har du tidigare erfarenhet från restaurangkasino eller turneringspoker och är intresserad av att ta dig an ett större ansvarsområde, märk då ansökan med "Chefscroupier Örebro" annars endast "Croupier Örebro". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: hr@fccasino.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Croupier Kristinehamn". Arbetsgivare Fc Casino AB
(org.nr 556891-9715) Arbetsplats
Restauranger Örebro Kontakt
Distrikschef
Mari Hellman 0722111658 Jobbnummer
9778136