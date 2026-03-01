Copywriter sökes till ChopChop
2026-03-01
Vi serverar mat och utvecklar människor - vill du vara med?
ChopChop söker en kreativ Copywriter med viss färdighet inom grafisk formgivning
Gillar du att skriva texter som känns, syns och säljer? Har du känsla för både ord och form - och vill jobba nära ett varumärke i ständig rörelse? Då kan detta vara något för dig.
Vi söker en Copywriter till vårt marknadsteam. Tjänsten kan vara på deltid eller heltid enligt överenskommelse. Arbetstiderna är förlagd primärt på vardagarna måndag - fredag. Arbetet utgår från vårt huvudkontor Gigachop i Sigtuna, där du är en del av marknadsteamet och nära verksamheten.
Om rollen
Som Copywriter på ChopChop är du med och formar hur vi låter och upplevs - i allt från kampanjer och sociala medier till webb och restaurangmaterial. Rollen kombinerar kreativt skrivande med visuell förståelse och ett tydligt affärsfokus.
Exempel på arbetsuppgifter
Skriva engagerande och säljande copy för kampanjer, sociala medier, webb, e-post och POS-material
Säkerställa en konsekvent tonalitet i alla kanaler
Bidra till innehållsplanering, idéarbete och publicering
Ta fram och anpassa enklare grafiskt material i samarbete med designer
Följa upp, testa och optimera budskap utifrån resultat
Samarbeta tätt med marknad, drift och restauranger
Vi tror att du
Har mycket god språkkänsla och skriver obehindrat på svenska
Är kreativ, nyfiken och gillar att tänka idé snarare än bara leverans
Är strukturerad och trivs med att hantera flera projekt samtidigt
Har erfarenhet av copywriting, content eller marknadskommunikation (meriterande)
Har viss färdighet inom grafisk formgivning och förståelse för visuella uttryck
Har grundläggande koll på SEO, sociala medier och analys
Det här erbjuder vi
Ett kreativt, prestigelöst team med högt tempo och korta beslutsvägar
Möjlighet att påverka hur ChopChop kommunicerar nationellt
Flexibel anställningsform, lön och förmåner enligt avtal
En roll med utrymme att utvecklas, testa idéer och ta ansvar
Det här är jobbet för dig som vill kombinera kreativ kommunikation med verklig påverkan - i en miljö där mat, människor och varumärke möts.
