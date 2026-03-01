Copywriter sökes till ChopChop

ChopChop AB / Marknadsföringsjobb / Sigtuna
2026-03-01


Vi serverar mat och utvecklar människor - vill du vara med?
ChopChop söker en kreativ Copywriter med viss färdighet inom grafisk formgivning
Gillar du att skriva texter som känns, syns och säljer? Har du känsla för både ord och form - och vill jobba nära ett varumärke i ständig rörelse? Då kan detta vara något för dig.
Vi söker en Copywriter till vårt marknadsteam. Tjänsten kan vara på deltid eller heltid enligt överenskommelse. Arbetstiderna är förlagd primärt på vardagarna måndag - fredag. Arbetet utgår från vårt huvudkontor Gigachop i Sigtuna, där du är en del av marknadsteamet och nära verksamheten.
Om rollen
Som Copywriter på ChopChop är du med och formar hur vi låter och upplevs - i allt från kampanjer och sociala medier till webb och restaurangmaterial. Rollen kombinerar kreativt skrivande med visuell förståelse och ett tydligt affärsfokus.
Exempel på arbetsuppgifter
Skriva engagerande och säljande copy för kampanjer, sociala medier, webb, e-post och POS-material

Säkerställa en konsekvent tonalitet i alla kanaler

Bidra till innehållsplanering, idéarbete och publicering

Ta fram och anpassa enklare grafiskt material i samarbete med designer

Följa upp, testa och optimera budskap utifrån resultat

Samarbeta tätt med marknad, drift och restauranger

Vi tror att du
Har mycket god språkkänsla och skriver obehindrat på svenska

Är kreativ, nyfiken och gillar att tänka idé snarare än bara leverans

Är strukturerad och trivs med att hantera flera projekt samtidigt

Har erfarenhet av copywriting, content eller marknadskommunikation (meriterande)

Har viss färdighet inom grafisk formgivning och förståelse för visuella uttryck

Har grundläggande koll på SEO, sociala medier och analys

Det här erbjuder vi
Ett kreativt, prestigelöst team med högt tempo och korta beslutsvägar

Möjlighet att påverka hur ChopChop kommunicerar nationellt

Flexibel anställningsform, lön och förmåner enligt avtal

En roll med utrymme att utvecklas, testa idéer och ta ansvar

Det här är jobbet för dig som vill kombinera kreativ kommunikation med verklig påverkan - i en miljö där mat, människor och varumärke möts.
Tillträde enligt överenskommelse. Vi ser fram emot din ansökan.

Sista dag att ansöka är 2026-08-28
