Controllerchef till Alvesta kommun
2025-11-14
Alvesta kommun med ca 20 000 invånare - södra Sveriges mittpunkt - Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.
• Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
• Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägar
I Alvesta kommunkoncern är vi ca 2000 medarbetare inom flera olika yrkeskategorier som varje dag arbetar med att göra skillnad för våra invånare. Vår gemensamma värdegrund är "Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Detta uppnår vi genom vår värdegrund som bygger på "Delaktighet, Engagemang och Tillit". Vårt fokus är att skapa den bästa möjliga kommunala servicen för dem vi är till för; invånare, företagare och besökare. Alvesta kommun arbetar utifrån en styrmodell som bygger på tillitsbaserad ledning och styrning med fokus på Agenda 2030.
Vill du vara med på vår spännande resa med siktet inställt på hållbar samhällsutveckling?
Tjänsten som controllerchef tillhör ekonomiavdelningen, som organisatoriskt är en del av kommunledningsförvaltningen. Avdelningen bistår kommunstyrelse, förvaltningar och kommunala bolag med strategiska ekonomifrågor, redovisning, ekonomisk planering och uppföljning. Avdelningen står inför ett stort förändringsarbete där man behöver arbeta mycket utvecklingsorienterat och där förväntas controllerchefen bidra med sin kunskap och erfarenhet. Ekonomiavdelningen leds av Ekonomichef.Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Alvesta kommun söker nu en erfaren controllerchef som vill vara med att leda och utveckla vår ekonomistyrning. Som controllerchef blir du en nyckelspelare i att säkerställa hög kvalitet i kommunkoncernens budget, bokslut och uppföljning. Du har tillsammans med ekonomichef och medarbetare en viktig och bidragande roll att på ett utvecklingsorienterat sätt driva avdelningens verksamhet och arbete framåt. Din chef är ekonomichefen och du ansvarar för ett team om ett tiotal medarbetare.
I rollen som controllerchef kommer du bland annat leda, coacha och utveckla controllerteamet, samt säkra kompetens- och kunskapsöverföring. Du kommer tillsammans med ekonomichef ansvara för budgetprocess, budgetuppföljning samt årsredovisning. I arbetsuppgifterna ingår det bland annat att förse politik och kommunkoncern med analyser, beslutsstöd och årsredovisning. Du förväntas också driva utvecklingsprojekt inom ekonomistyrning, processer och rapportverktyg. För att optimera resurshantering är samarbete och samverkan med alla chefer i kommunkoncernen och andra stödfunktioner en förutsättning.
I rollen som controllerchef har du ansvar för verksamhet, ekonomi och personal, inklusive arbetsmiljö för dina medarbetare.
Varmt välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ska du ha en civilekonomexamen eller motsvarande akademisk utbildning. Du har flerårig erfarenhet av controller- eller ekonomistyrningsarbete, gärna inom offentlig sektor och kommunala bolag. Det är meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av ledarskap och teamansvar. Du behöver även ha mycket goda kunskaper i ekonomisystem och Excel.
Vi söker dig som är en erfaren ledare och controller som vill vara med i kommunkoncernens utvecklingsarbete. Du är en lagspelare som vill utveckla både dig själv och dina medarbetare. Samverkan med det egna teamet och andra professioner är en naturlig del i ditt arbete. I din kommunikation är du pedagogisk och kan förklara komplexa ekonomiska samband på ett, för mottagaren, begripligt sätt. Du är skicklig på och tycker om att tolka och analysera ekonomiska data och nyckeltal. Genom att lyssna in olika perspektiv och ifrågasätta befintliga processer strävar du efter att göra verksamheten och processer ännu bättre.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
