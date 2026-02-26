Controller till Vård- och omsorgsförvaltningen
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Vård- och omsorgsförvaltningens ansvar är att ge vård, omsorg och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ge stöd till deras anhöriga. Vårt mål är att med medborgarens fokus ge goda förutsättningar till en självständig, stimulerande och trygg livssituation - dygnet runt. Vi är 2 500 medarbetare som i våra olika funktioner ger stöd och omsorg till de medborgare som behöver det.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en controller till Vård- och omsorgsförvaltningen som vill bidra till en långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhetsutveckling.
I rollen ansvarar du för att planera, följa upp och analysera ekonomi och verksamhet inom förvaltningen. Du arbetar nära verksamhetschefer och enhetschefer och stödjer dem i att förstå sambanden mellan verksamhet, personal och ekonomi. Ditt uppdrag är både operativt och strategiskt där du säkerställer kvalitet i budget- och uppföljningsprocesser samtidigt som du bidrar till att utveckla ekonomistyrningen över tid.
Som controller medverkar du i förvaltningens övergripande ekonomistyrning tillsammans med ekonomichef och övriga controllers. Arbetet omfattar budget, prognoser, månads- och delårsrapporter samt verksamhetsberättelse. Du tar fram beslutsunderlag, analyserar avvikelser och identifierar utvecklingsområden som stärker verksamhetens måluppfyllelse. I uppdraget ingår även att följa upp avtal och upphandlingar ur ett ekonomiskt perspektiv samt samverka med upphandlingsenheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
- stödja chefer i budgetarbete, prognoser och ekonomisk uppföljning
- analysera verksamhets- och personalekonomiska samband samt föreslå åtgärder
- ta fram beslutsunderlag och bereda ärenden till ledning och nämnd
- delta i utveckling av ekonomistyrning, modeller och uppföljningsverktyg
- säkerställa kvalitet i rapportering, bokslutsarbete och ekonomiska analyser.
I rollen samarbetar du även med HR, kvalitetsfunktion och andra stödfunktioner för att skapa helhetsperspektiv i styrningen. Rollen innebär många kontaktytor och ett aktivt bidrag till att ekonomin används som ett verktyg för att utveckla verksamheten.
Vi erbjuder dig
Du blir en del av enheten ekonomi och fastighet där det arbetar tre controllers, en redovisningsekonom och en enhetschef med ansvar för lokalförsörjning och vaktmästeri. Ni har ett nära samarbete och träffas regelbundet för att diskutera gemensamma frågeställningar och utveckla arbetssätt. Uppdraget är komplext och samhällsviktigt där ni bidrar till att vård- och omsorgsinsatser bedrivs med god kvalitet och långsiktig ekonomisk hållbarhet.
Hos oss får du ett kvalificerat och utvecklande uppdrag där du har möjlighet att påverka och forma rollen utifrån verksamhetens behov. Du ges utrymme för kompetensutveckling, nätverkande och relevanta utbildningar. När verksamheten tillåter finns möjlighet till distansarbete.
Du som söker till oss
Du har en akademisk examen med ekonomisk inriktning. Du har flera års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, exempelvis inom controlling, där du självständigt har arbetat med budget, prognoser och uppföljning.
Övriga krav för tjänsten:
- Erfarenhet av att analysera och tolka ekonomiska data.
- Erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag till chefer eller ledningsgrupp.
- Erfarenhet av arbete i Excel och ekonomisystem.
- Erfarenhet av att dokumentera och kommunicera på svenska.
Vi ser det som meriterande om du har:
- Erfarenhet av arbete i kommunal verksamhet.
- Erfarenhet av personalekonomi och bemanningsekonomi.
- Erfarenhet av arbete i större organisation.
- Erfarenhet av att arbeta med resursfördelningsmodeller.
- Erfarenhet av arbete enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) kopplad till avtal och upphandling.
Som controller är du analytisk och strukturerad. Du kan sätta dig in i komplexa samband mellan verksamhet, personal och ekonomi och bryta ner dem till tydliga slutsatser. Genom ett metodiskt arbetssätt säkerställer du kvalitet i budget, prognoser och uppföljning, även under perioder med högt tempo som vid bokslut.
Du är samarbetsorienterad och trygg i din profession. Rollen innebär många dialoger med chefer och stödfunktioner, och du behöver kunna förklara ekonomiska samband på ett pedagogiskt sätt samtidigt som du står stadigt i dina analyser. Du tar initiativ till förbättringar och bidrar aktivt till att utveckla ekonomistyrningen i förvaltningen.
I denna rekrytering tar vi inte emot personligt brev. I stället får du besvara ett antal urvalsfrågor i samband med din ansökan. Ersättning
