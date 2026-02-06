Controller till Vård- och omsorgsförvaltningen
2026-02-06
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Vård- och omsorgsförvaltningen
Vård- och omsorgsförvaltningen ger stöd, vård och omsorg till Mölndals invånare när livssituationen kräver extra hjälp - oavsett om det handlar om äldreomsorg, funktionsstöd, hälso- och sjukvård eller stöd vid särskilda behov. Vi arbetar utifrån respekt, delaktighet och trygghet och strävar efter att varje individ ska kunna leva med så stor självständighet, värdighet och delaktighet som möjligt.
Genom nära samarbete, individuell planering och omtanke bidrar vi till att skapa förutsättningar för livskvalitet - både för dem som behöver omsorg och för deras anhöriga.
Enheten för ekonomi och kansli
Nu söker vi en erfaren controller till enheten för ekonomi och kansli som består av ett gott gäng på 12 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att ge ett kvalificerat stöd till hela förvaltningen. Vi strävar efter ett öppet arbetsklimat där vi stöttar varandra och delar med oss av vår kunskap. Vi värdesätter engagemang, samarbete och en vilja att tillsammans utveckla och effektivisera arbetssätt.
Som controller hos oss har du en central och särskilt viktig roll i förvaltningens ekonomistyrning. Du arbetar både strategiskt och operativt och är ett kvalificerat stöd till chefer, förvaltningsledning och den samlade controllerfunktionen på enheten. Rollen har ett nära samarbete med enhetschef för ekonomi och kansli, med fokus på samordning, kvalitetssäkring och utveckling av arbetet inom controllerfunktionen.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att, utöver eget controlleransvar, bidra till en sammanhållen och välfungerande ekonomistyrning inom hela förvaltningen genom att:
* Vara processledare för ekonomiprocesser såsom budget, uppföljning och statsbidrag
* Arbeta med planering, budgetering, uppföljning och prognoser
* Göra utredningar samt ta fram kvalificerade ekonomiska analyser och beslutsunderlag
* Kvalitetssäkra och sammanställa ekonomiska underlag och rapporter
* Bidra till att utveckla och effektivisera ekonomiprocesser och rutiner
* Utföra omvärldsbevakning som stöd för utveckling
* Bereda ekonomiärenden till nämnd samt föredra vissa ärenden
* Ansvara för enhetens arbete med intern kontroll, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
Du rapporterar till enhetschef för ekonomi och kansli på vård- och omsorgsförvaltningen och förväntas ta ett särskilt ansvar för att säkerställa kvalitet, enhetlighet och utveckling inom controllerfunktionen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är analytisk och strukturerad samt har ett tydligt helhetsperspektiv på ekonomi och verksamhet. Du trivs med att arbeta självständigt men har samtidigt god förmåga att samarbeta och bygga förtroendefulla relationer i en organisation med många kontaktytor. Rollen ställer krav på att du både kan bearbeta och analysera ekonomiska data och på ett pedagogiskt, tydligt och språkligt korrekt sätt formulera rapporter och beslutsunderlag.
Du är trygg i din kompetens och tar ett naturligt ansvar för att arbetet inom controllerfunktionen är samordnat, strukturerat och håller hög kvalitet. Du kan se samband, dra välgrundade slutsatser och omsätta analyser i tydliga beslutsunderlag. Du arbetar proaktivt och bidrar med förbättringsförslag som stärker styrningen och uppföljningen i verksamheten.
Krav för tjänsten:
* Akademisk examen inom ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* Minst 10 års erfarenhet av kvalificerat controllerarbete inom offentlig verksamhet
* Mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska, både i tal och skrift
* Mycket goda kunskaper i Excel samt vana att arbeta i ekonomi- och verksamhetssystem
Meriterande:
* Kandidat- och masterexamen i offentlig förvaltning med inriktning mot förvaltningsekonomi
* Erfarenhet av kvalificerat controllerarbete gentemot verksamheter inom äldreomsorg, funktionsstöd eller hälso- och sjukvård
* Erfarenhet av arbete med statsbidrag
Vi erbjuder dig ett utvecklande och stimulerande arbete i en samhällsviktig verksamhet tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor. Hos oss får du möjlighet att påverka, utvecklas och bidra till en hållbar ekonomisk styrning.
Vi sätter stort värde vid dina personliga egenskaper.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår ett aktivt arbete för att kunna erbjuda medarbetare önskad sysselsättningsgrad i syfte att minska de ofrivilliga deltidsanställningarna. I de fall annonsering gäller en deltidstjänst är vår ambition att på sikt ge möjlighet till utökad sysselsättningsgrad.
Vid rekrytering beaktar vi mångfaldsperspektivet för att få en bättre spegling av vår verksamhet.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Innan en eventuell anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Vi kommer också att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
