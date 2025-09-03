Controller till Svenska institutet i Stockholm
2025-09-03
Svenska institutet är en förvaltningsmyndighet med uppdrag att skapa intresse och förtroende för Sverige utomlands. SI arbetar med Sverigefrämjande, samarbete i Östersjöregionen och global utveckling. Myndigheten har idag ca 130 anställda. Arbetsgivare: Novare Bemanning AB
Är du controller med erfarenhet inom offentlig sektor? Trivs du i en roll där du får analysera och bidra till en hållbar verksamhet? Toppen! Då har vi ett spännande uppdrag för dig! Just nu söker vi efter dig som vill arbeta som controller till Svenska Institutet i Stockholm.
Om uppdraget
Vi på Novare är en stolt och godkänd leverantör av det statliga ramavtalet i Sverige. Vi söker nu efter en controller till Svenska Institutet i Stockholm.
I rollen som controller kommer du att bli en del av enheten för ekonomistyrning, som idag består av tre medarbetare. Du kommer att tillsammans med dina kollegor arbeta för att myndigheten har en väl fungerande och sammanhållen ekonomi- och verksamhetsstyrning, ekonomiförvaltning och inköpsorganisation. Enheten har uppdraget att leda och genomföra arbetet med budget, prognos, uppföljning och rapportering till regeringen i bl.a. årsredovisning och budgetunderlag. SI får anslag från tre utgiftsområden vilket bidrar till att den finansiella styrningen är komplex.
Till denna roll söker vi dig som har erfarenhet av ekonomistyrning, budget och prognos. Du är trygg i dina kunskaper och har en förståelse för myndighetsarbete. Vidare ser vi att du är kommunikativ, analytisk och samarbetsvillig.
Exempel på övergripande arbetsuppgifter
planera, arbeta med och följa upp budget och ekonomisk styrning
planera och genomföra ekonomiska och administrativa utredningar och analyser samt följa upp resultat
arbeta med innehållet i ekonomisystem utifrån ett verksamhetsperspektiv
arbeta med redovisning, planering och rådgivning i ekonomifrågor, löpande redovisning och avstämning
stöd till ekonomihandläggare som arbetar med ekonomiadministrativa arbetsuppgifter
arbeta med framtagande av underlag till budget och redovisning (tertialuppföljningar och årsredovisning)
arbeta med planering och samordning av intern administrativ verksamhet som förutom ekonomiarbete även omfattar andra verksamhetsområden.
Krav för tjänsten
relevant ekonomisk utbildning
minst två (2) års erfarenhet av likande arbetsuppgifter inom offentlig sektor
goda Kunskaper i Excel
kunna lämna två referenser på likande uppdrag inom offentlig sektor
Meriterande krav för tjänsten
akademisk utbildning inom ekonomi eller annat relevant område
mycket goda kunskaper i excel
minst tre (3) års erfarenhet som controller inom statlig verksamhet
Uppdragsperiod och omfattning
Uppdraget är på heltid med start 2025-10-06 och pågår till 2026-04-05, möjlighet till 6 månaders förlängning. Placeringsort är hos myndigheten i Stockholm.
Då urval sker löpande kan tjänsten komma till att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Var därför beredd med din ansökan redan nu. Sista ansökningsdag är 2025-09-18. Du är varmt välkommen!
Sista ansökningsdag är 2025-09-18.
