Controller till Svensk Fastighetsförmedling!

2026-01-07


Vill du bli en del av ett engagerat team i en växande koncern? Drivs du av att arbeta självständigt för att bidra till helheten och ta egna initiativ inom ramen för din roll? Drivs du av att hitta samband och göra analyser för att stötta affären och hitta lösningar? Då kan rollen som controller vara nästa utmaning för dig!

Din nästa utmaning
Just nu söker vi dig som vill stötta upp vårt team på ett vikariat under 7 månader med start Juni 2026. Som controller hos Svensk Fastighetsförmedling jobbar du i en bred och dynamisk roll. I rollen ingår du i ett mindre team som samarbetar och stöttar varandra i det dagliga arbetet.
I det vardagliga arbetet kommer du att:

Ansvara för budgetuppföljning

Arbeta med ekonomistyrning inom Svensk Fastighetsförmedling

Sammanställa franchisekedjans finansiella information

Sammanställa och konsolidera rapporter till koncernnivå

Effektivisera rapportflöden och hålla mallar och verktyg uppdaterade

Se över och ansvara för benschmodellen ut mot kedjan

Här erbjuds du en unik möjlighet till att få vara med under en 7 månaders period och bidra med dina kloka erfarenheter och insikter. Du erbjuds goda möjligheter till att lägga upp arbetet på ett sätt som passar dig. I rollen rapporterar du direkt till CFO för Korall (koncernen).

Vem vi söker
I rollen som controller söker vi dig som är analytisk och strukturerad i din natur och som förstår värdet av att lyssna in verksamheten och förklara ekonomi på ett sätt som blir lättillgängligt för alla. Med din problemlösningsförmåga och din prestigelösa inställning kommer du snabbt att kunna sätta dig in i rollen och genom din tidigare erfarenhet kommer du snabbt att kunna börja leverera.

För att lyckas i rollen ser vi att du:

Har en Högskoleutbildning

Har minst 5 års tidigare erfarenhet av liknande roller

Har arbetat med löpande redovisning (gärna enligt K3)

Goda kunskaper i Excel

Goda kunskaper i PowerBi och/eller Qlickview

Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet som financial controller. Har du tidigare erfarenhet av rapportering och koncernredovisning så kommer du snabbt att kunna sätta dig in i rollen.

Om Svensk fastighetsförmedling
Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största oberoende mäklarfirma med 230 bobutiker och över 1200 anställda. Årligen hjälper vi människor i hela landet att hitta sina nya hem, sommarhus och tomter.
Hos Svensk Fastighetsförmedling blir du en del av ett engagerat och kunnigt team med en härlig och lättsam stämning. Här blir du en del av ett framåtlutat huvudkontor med en spännande koncern som växer och vill ligga i framkant genom att leda utvecklingen i branschen på ett hållbart sätt.
Ekonomiteamet består idag av tre personer; CFO, redovisningsekonom och din roll som controller.
Låter det här intressant? Ansök redan idag så återkommer vi i slutet på januari. Notera att urval inte sker förens i slutet på Januari.

Sista dag att ansöka är 2026-07-06
Detta är ett heltidsjobb.

Vasagatan 28
111 20  STOCKHOLM

Svensk Fastighetsförmedling

