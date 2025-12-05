Controller till Studieförbundet Vuxenskolan
Har du gedigen erfarenhet av ekonomistyrning, drivs av att göra skillnad och vill bidra till en organisation med ett viktigt samhällsuppdrag? Trivs du i en roll där du kombinerar strategisk analys med konkret stöd till chefer och verksamhet i hela landet? Hos Studieförbundet Vuxenskolan erbjuds du en nyckelroll i utvecklingen av ekonomistyrningen, där ditt arbete direkt påverkar styrning, prioriteringar och långsiktighet.
Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Studieförbundet Vuxenskolan. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%.
StudieförbundetVuxenskolas värdegrund
Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation med bred folkbildningsverksamhet över hela landet. Deras värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna. Deras syn på bildning bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor. Den utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin.
Arbetsuppgifter
Som Controller har du en nyckelposition i navet mellan ekonomi, verksamhet och strategi. Du äger och utvecklar beslutsstödet (Power BI) och säkerställer att organisationen - från förbundsledning till lokala avdelningar - har rätt underlag för att fatta långsiktiga och korrekta beslut.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Ägarskap för Business Intelligence: Du har det övergripande ansvaret för Power BI inom SV. Du prioriterar behov, samordnar rapportering och driver utvecklingsprojekt för att visualisera data som gör skillnad, både strategiskt och operativt.
Kvalificerat Controllerstöd: Du agerar strategisk partner och bollplank till avdelningarna gällande budgetering, prognoser och uppföljning. Du analyserar ekonomiska resultat och nyckeltal för att identifiera trender och föreslå konkreta åtgärder vid avvikelser.
Processutveckling & Styrning: Tillsammans med ekonomichef och verksamhetscontroller driver du utvecklingen av våra styrmodeller och processer för internkontroll. Du ansvarar för att vidareutveckla hela ekonomistyrningsprocessen inom organisationen.
Samspel mellan förbundskansli & verksamhet: Du fungerar som den sammanhållande länken mellan förbundskansliet och avdelningarna inom ekonomistyrning. Genom utbildning och support bidrar du till ökad kompetens inom ekonomistyrning och skapar samsyn och kvalitet i hela ledet.
Rapportering: Du tar fram och föredrar analyser och beslutsunderlag till förbundsledning och styrelse.
Utbildning, erfarenhet & personliga egenskaper
Civilekonomexamen eller motsvarande högskoleutbildning inom ekonomi.
Flera års erfarenhet av kvalificerat controllerarbete, gärna i en decentraliserad organisation.
Mycket god förståelse för redovisning, budgetprocesser och ekonomistyrning.
Dokumenterad erfarenhet av arbete med beslutsstöd, helst Power BI.
Mycket goda kunskaper i Excel och övriga MS 365-program.
Stark analytisk förmåga, struktur och prioriteringsförmåga.
God kommunikativ och pedagogisk förmåga.
Meriterande:
Erfarenhet av förändringsarbete.
Erfarenhet från ideell sektor eller offentlig verksamhet.
Som person är du en analytisk och strukturerad person med en förmåga att kombinera detaljförståelse med helhetsperspektiv. Du trivs i samverkan med andra, bygger förtroende och kan tydliggöra komplexa samband på ett enkelt sätt. Du motiveras av att utveckla processer och bidra till långsiktig ekonomisk hållbarhet. Du har förmågan att översätta siffror till insikter och du trivs i gränslandet mellan system, ekonomi och människa. Du har förmågan att både gräva ner dig i datamodeller och lyfta blicken för att stötta verksamheten i strategiska vägval.
Vi söker dig som drivs av att göra skillnad och vill bidra till en organisation med ett viktigt samhällsuppdrag. Du har ett genuint intresse för ideell sektor samt folkbildning och ser värdet i att arbeta i ett förbund där kunskap och samarbete står i centrum.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Stockholm med möjlighet till distansarbete 3 dagar i veckan
Lön: Enligt överenskommelse
