Controller i Uppsala

2025-09-18
Till vår kund, ett större företag i Uppsala söker vi nu en erfaren och driven Controller. Är du en analytisk person med tidigare erfarenhet av att arbeta som controller i tillverkande bolag och trivs i en omväxlande roll? Då kan detta uppdrag vara något för dig! Vi söker dig som har eget bolag som kan starta ett uppdrag inom kort.
Ansvarsområden
• Upprätta budget och bidra med prognoser
• Ta fram rapporter och analyser
• Utveckla rutiner och processer
• Rapportera avvikelser
• Forecast
• Agera rådgivande partner gentemot organisationen, produktionen samt stötta chefer i finansiella beslut
Lämplig bakgrund
Du har en akademisk examen inom ekonomi och tidigare erfarenhet av att arbeta som controller i en producerande miljö på ett tillverkande bolag. Du är flytande i Svenska och Engelska i både tal och skrift samt har goda ERP- systemkunskaper.
Som person behöver du vara affärsmässig och trivas i en roll där du får agera som ett stöd inom ditt område. Du behöver vara flexibel och förändringsbenägen samt proaktiv och lösningsfokuserad.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Linnea Järverup. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Varmt välkommen med din ansökan!
