Controller
Controller till Vreta Kluster - var med och bygg framtidslandet
På Vreta Kluster AB verkar vi i skärningspunkten mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor, och driver projekt som stärker regionen och bidrar till den gröna omställningen i Sverige!
Ditt uppdragSom controller på Vreta Kluster AB kommer du att arbeta med hela skalan av arbetsuppgifter som ingår i en ekonomifunktion, med visst extra fokus på projektekonomi och projektredovisning. Vi är ett dotterbolag till Sankt Kors Fastighets AB, där du när så behövs kan få stöd och ha ett bollplank i ekonomifrågor. Vi ger dig möjligheten att axla en viktig och ansvarsfull roll där du säkerställer en väl fungerande och effektiv ekonomifunktion, kvalitativ rapportering och analyser åt VD och styrelsen. Hos oss arbetar du i nära samverkan med VD och våra projektledar
Dina arbetsuppgifterAnsvara för den löpande ekonomifunktionen, inklusive hantering av fakturering, betalningar, månadsavstämningar och löpande bokföring.
Ha helhetsansvar för och utveckla ekonomiprocessen, med budget, uppföljning, prognos, delårsrapportering och delårsbokslut.
Stödja projektledarna i arbetet med projektens ekonomi genom att ansvara för struktur, rutiner, ekonomisk administration, projektredovisning och rapportering samt ta fram underlag för uppföljning av budget och prognos.
Vidareutveckla rutiner för effektivisering av ekonomiarbetet och ekonomisk uppföljning av våra projekt.
Ta fram ekonomiska analyser och underlag till VD och styrelsen.
Vi söker dig som harEftergymnasial utbildning inom ekonomi/redovisning, eller motsvarande kompetens erhållen genom flera års relevant arbetslivserfarenhet.
Några års erfarenhet av liknande roller, det är en stark merit om du arbetat inom en projektstyrd verksamhet och har erfarenhet av projektredovisning.
God förmåga att arbeta såväl med Excel som affärssystem.
Har du dessutom arbetat med EU-finansierade projekt är detta extra meriterande.
Som person är du lösningsorienterad, självständig, initiativrik, har ett framåtriktat arbetssätt och en god analytisk förmåga. Tjänsten innebär många olika kontaktytor och ett spektrum av enklare och mer komplexa arbetsuppgifter, för att trivas och lyckas i rollen behöver du vara prestigelös, serviceinriktad och ha hög social kompetens.
Om Vreta KlusterVreta Kluster är ett innovations- och utvecklingscentrum och en neutral mötesplats för grön utveckling inom jord, skog och livsmedel.
Våra kärnvärden är kunniga, jordnära och generösa - och de genomsyrar allt vi gör.
Vi arbetar nära företag, akademi och offentlig sektor för att stärka konkurrenskraft, beredskap och hållbar omställning. Vår vision är tydlig: Vi bygger framtidslandet - en mer hållbar framtid för Östergötland och hela Sverige. Läs mer om oss på www.vretakluster.se
Vi erbjuder dig en bred ekonomroll i en organisation med stark framtidsagenda och med en närhet till såväl VD som övriga medarbetare. Tjänsten är placerad på vårt kontor i anslutning till konferensanläggningen på Vreta Kuster, med viss möjlighet till hybridarbete.
För mer information kontakta gärna rekryteringskonsult Jan Schröder, 070-618 11 61.
