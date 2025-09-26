Contract responsible Gripen
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Vi inom avdelning Program and Contract Management behöver nu förstärka teamet med en kontraktsansvarig för att klara våra leveransåtaganden. I egenskap av kontraktsansvarig ansvarar du för att leda verksamheten så att Saab kan leverera enligt kontrakt, göra erforderliga kontraktsuppdateringar och genomföra förhandlingar med kund.
Arbetet bedrivs tillsammans med övriga kontraktsansvariga, programledare och verksamhetsansvariga inom Saab.
En väsentlig del av ditt arbete kommer även att innebära att stötta, hjälpa och kravställa med syfte att leverera produkter och tjänster som bidrar till hög tillgänglighet av Gripensystemet hos våra kunder. Som kontraktsansvarig krävs ett bra fungerande samarbete med Försvarsmakten och Försvarets Materielverk (FMV), samt andra affärsenheter inom Saab.
Rollen som kontraktsansvarig kräver en kombination av affärsmässighet, verksamhetsledningsförmåga och god teknisk förståelse av Gripensystemet. Arbetet innebär ett antal resdagar och övernattningar per år.
Din profil
Du har lätt för att knyta, bibehålla samt förvalta kontakter med olika människor. Du har förmåga att entusiasmera ett team att jobba mot samma mål samt hålla högt kundfokus i vardagen. Du har god förmåga att hantera parallella arbetsuppgifter samt fungerar väl i din roll även under pressande arbetsförhållanden. Det är viktigt att du är bra på att uttrycka dig klart och tydligt i tal och skrift på svenska och engelska.
* Du ska ha bred erfarenhet av komplexa produkter/tjänster och dess olika livscykelfaser.
* Du ska kunna diskutera och förhandla affärsmässigt både internt inom Saab och med kunden.
* Du ska kunna bygga nära och långsiktiga affärsrelationer inom Saab och med Saabs kunder.
* Du ska ha erfarenhet av att leda projekt.
* Du ska ha god ekonomisk förståelse.
* Du ska ha mycket eget driv och vara uthållig i det du gör.
* Det är meriterande om du har erfarenhet av utveckling av komplexa system inom flyg.
* Det är meriterande om du har erfarenhet av drift och underhåll av stridsflyg eller motsvarande.
* Det är meriterande om du har erfarenhet från ledande befattning.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
