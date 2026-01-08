Contract Quality Manager till försvarsindustrin
Vill du arbeta i en central kvalitetsroll i en högteknologisk och internationell miljö? Vi söker nu en Contract Quality Manager till ett konsultuppdrag hos vår kund inom försvarsindustrin. Sök redan idag då vi arbetar med löpande urval.
OM TJÄNSTEN
Som Contract Quality Manager har du ett övergripande ansvar för Quality Assurance och Quality Control inom ett specifikt område. Uppdraget är centralt för att säkerställa att leveranser till internationella kunder uppfyller högt ställda kvalitetskrav och följer avtalade standarder genom hela värdekedjan.
I rollen fungerar du som kundens representant i kvalitetsfrågor och arbetar nära både Contract Managers och interna kvalitets- och projektorganisationer. Du har en viktig samordnande roll där du säkerställer att kundens och övriga intressenters kvalitetskrav förstås, kommuniceras och efterlevs i organisationen.
Rollen innebär både strategiskt och operativt kvalitetsarbete i en högteknologisk och säkerhetskritisk miljö. Du blir en del av Contract Quality-teamet som arbetar mot en internationell kundbas och med produkter inom avancerade försvarssystem.
Du erbjuds
• Ett kvalificerat konsultuppdrag i en tekniskt avancerad och säkerhetskritisk verksamhet
• Arbete i en internationell miljö med många kontaktytor
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
• Säkerställa att leveranser uppfyller kundens kvalitetskrav
• Agera kundrepresentant i kvalitetsfrågor, inklusive genomförande av exempelvis LAT (Lot Acceptance Test)
• Förmedla kundens och andra intressenters kvalitetskrav internt i organisationen
• Upprätta, sammanställa och uppdatera Contract Quality Plans
• Godkänna, alternativt vid behov avvisa, leveranser till kund
• Genomföra och/eller vara värd för kundrevisioner kopplade till aktuellt kontrakt
• Samarbeta med och stödja interna kvalitetsresurser inom program och projekt
VI SÖKER DIG SOM
• Har ett par års relevant erfarenhet inom produktion, inköp, utveckling eller kvalitetsarbete
• Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom teknik, alternativt motsvarande kompetens
• Har mycket god kommunikativ förmåga i engelska, både i tal och skrift
• Är van vid att arbeta med både kunder och interna intressenter
• Har B-körkort samt vilja och möjlighet att resa både inom Sverige och internationellt
• Innehar svenskt medborgarskap då tjänsten är säkerhetsklassad
Det är meriterande om du har
• Kunskap om kvalitetsstandarder och ledningssystem
• Erfarenhet från försvarsindustrin
• Erfarenhet av internationella samarbeten
• Erfarenhet av revisioner eller systematiskt förbättringsarbete
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Stabil
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
