Content Producer Extra

2026-01-08
Häng med på resan med Jollyroom - e-handeln som startade år 2010 och nu dominerar Nordens marknad som den största onlinebutiken för barn- och babyprodukter. Vi strävar efter att erbjuda inte bara produkter, utan en total livsstilsupplevelse, för föräldrar i Europa.
Med över 2 miljoner nöjda kunder och ett sortiment som omfattar produkter för gravida, nyfödda och barn till 12 år, är vi inte bara en butik, vi är en destination för barnfamiljen. Vi brinner för att göra familjelivet enklare, roligare och mer inspirerande genom att erbjuda de bästa varumärkena och de senaste produkterna. Men vi nöjer oss inte där - vi är på en ständig resa mot att bli bäst i Europa. Vår nya bas, Campus Jollyroom strax utanför Göteborg, är en plats där innovation möter passion. Här huserar vårt stora, moderna kontor, toppmoderna lager på 55 000 kvm och ett showroom som tar kundupplevelsen till en ny nivå. Vi tror på att investera i våra 400 medarbetare, därför har vi även ett välutrustat stort personalgym på plats för att se till att vårt team är i toppform för att möta våra högt uppsatta mål.
Men det slutar inte där. Med fysiska butiker i Stockholm och Oslo expanderar vi vårt grepp över den europeiska marknaden. Vi är inte bara med i spelet - vi är här för att vinna. Och du kan vara en del av det här vinnande laget.
Vi letar ständigt efter talanger som delar vår passion och vår drivkraft att göra skillnad. Så om du är redo att vara en del av något stort, om du är hungrig efter utmaningar och redo att ta nästa steg i din karriär, då är Jollyroom platsen för dig.
Studerar du och vill ha ett långsiktigt och spännande extrajobb inom Content på Nordens största e-handelsbolag inom barn och baby? Då ser vi fram emot din ansökan!
Som Content Producer spelar du en avgörande roll i att skapa tydliga och inspirerande texter som inte bara engagerar våra kunder utan också påverkar deras köpbeslut. Din insats är central för att uppfylla vårt övergripande syfte - att göra livet enklare för barnfamiljer.
We work together, we are brave and we create value for the customer - är du med i matchen att bidra till Jollyrooms viktigaste syfte: att underlätta livet för barnfamiljen?
Vilka arbetsuppgifter innefattar tjänsten?
Jollyrooms produkttexter anpassas och förbättras av våra fantastiska Content Producers. Teamet arbetar aktivt för att ge kunden ett tryggt och träffsäkert beslutsunderlag i köpprocessen. Som Content Producer hos oss på Jollyroom:
• Uppdaterar du befintliga produktbeskrivningar och titlar
• Berikar du produktsortimentet med informationstaggar och bilder
• Arbetar du aktivt med sökordsoptimering, SEO
• Får du arbeta med kreativt skrivande som följer våra riktlinjer
• Är du delaktig i produktionen av produktmanualer och texter för våra kategori- och varumärkessidor
• Arbeta med maskininlärning och AI-lösningar för textproduktion
• Skapa och utveckla nya prompts för att förbättra textens kvalitet och relevans
• Ansvara för skapande av kampanjer och rabattkoder
• Är tillsammans med ett inköpsteam ansvarig för att driva, utveckla och optimera kategori- och varumärkessidor.
Vilken profil söker vi?
• Mycket goda skriv- och språkkunskaper i svenska och engelska
• Snabb på tangenterna och självgående i Officepaketet, främst Excel och Word
• Meriterande med kunskap i bildredigeringsprogram
• Strukturerad, detaljorienterad och ett intresse för att skriva
• God kommunikationsförmåga och positiv inställning till förändring
• Teknisk erfarenhet och att kunna samarbeta med andra avdelningar
• Tidigare erfarenhet av att arbetat med CMS system är meriterande
Fördelar med att jobba hos oss:
• Vara en del av en spännande och expansiv framtidsbransch
• Bli en del av ett mycket härligt och kompentent team!
• Stora karriärmöjligheter, vi har tidigare tillsatt mer än 50 procent av alla tjänster internt
• Stora möjligheter att påverka affären, komma med egna initiativ och ta stort ansvar
• Kollektivavtal för alla anställda
• Placering nära Göteborg; 15 minuter med bil till city
• Splitternya fräscha lokaler och kontor med bland annat eget gym. Campus Jollyroom i Sörred har växt fram under två års tid och är Nordens största E-handelsanläggning.
Start: Omgående
Omfattning: Heltid
Placering: Göteborg, Sörredsvägen 111
Urval: Sker löpande
Blev du ännu mer nyfiken på Jollyroom? Glöm inte att följa oss på LinkedIn och Instagram!
Som ett led i att säkerställa hög kvalitet på våra rekryteringsprocesser genomför vi tester, referenstagning och bakgrundskontroll.
Vi tar inte emot ansökningar vi mail, så skicka gärna in din ansökan via vår karriärsida.
