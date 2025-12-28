Content Creator Live & Video (deltid)

Nordic Health Apparel AB / Inköpar- och marknadsjobb / Huddinge
2025-12-28


Vi söker en kreativ och driven Content Creator som vill skapa korta videoklipp och delta i våra livesändningar på TikTok och Instagram.
Du kommer att arbeta med ett växande varumärke inom smycken och beauty och bidra till synlighet, engagemang och försäljning i sociala medier.

Dina arbetsuppgifter
Skapa korta videoklipp (Reels/TikTok)
Medverka i livesändningar (live shopping)
Presentera produkter på ett inspirerande sätt
Interagera med följare och kunder i realtid
Bidra med idéer till content och kampanjer

Vi söker dig som
Är kreativ och bekväm framför kamera
Har intresse för sociala medier, mode eller beauty
Är ansvarstagande och självgående
Talar svenska (engelska är meriterande)

Deltid / extraarbete
Flexibla arbetstider (främst dagtid, kvällar och helger vid behov)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27
collab@himosignature.com
Arbetsgivare
Nordic Health Apparel AB (org.nr 559416-1571)
Dalhemsvägen 44 (visa karta)
141 36  HUDDINGE

Arbetsplats
Himo Signature

