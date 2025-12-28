Content Creator Live & Video (deltid)
2025-12-28
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
Vi söker en kreativ och driven Content Creator som vill skapa korta videoklipp och delta i våra livesändningar på TikTok och Instagram.
Du kommer att arbeta med ett växande varumärke inom smycken och beauty och bidra till synlighet, engagemang och försäljning i sociala medier.Publiceringsdatum2025-12-28Dina arbetsuppgifter
Skapa korta videoklipp (Reels/TikTok)
Medverka i livesändningar (live shopping)
Presentera produkter på ett inspirerande sätt
Interagera med följare och kunder i realtid
Bidra med idéer till content och kampanjer
Vi söker dig som
Är kreativ och bekväm framför kamera
Har intresse för sociala medier, mode eller beauty
Är ansvarstagande och självgående
Talar svenska (engelska är meriterande)
Deltid / extraarbete
Flexibla arbetstider (främst dagtid, kvällar och helger vid behov) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27
collab@himosignature.com
E-post: collab@himosignature.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "collab@himosignature.com". Arbetsgivare Nordic Health Apparel AB
(org.nr 559416-1571)
Dalhemsvägen 44
)
141 36 HUDDINGE Arbetsplats
Himo Signature Jobbnummer
9664136