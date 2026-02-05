Content Creator inom marknadsföring (Deltid 50%) - Synos Medical AB
2026-02-05
Om jobbet
Synos Medical AB är en professionell leverantör av medicinska och estetiska lasermaskiner och utrustning till kliniker och salonger runt om i Skandinavien. Våra produkter är utvecklade i enlighet med den senaste forskningen och testade för bästa funktionalitet och trygghet.
Nu söker vi en Content Creator på deltid som får ett tydligt ansvar för vårt content och våra sociala medier. Rollen är praktisk, kreativ och passar dig som vill vara med och utveckla ett växande bolag inom medicinsk laser.

Dina arbetsuppgifter
Som Content Creator hos oss kommer du främst att arbeta med att skapa och publicera content i våra digitala kanaler. Fokus i rollen ligger på content creation och sociala medier.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att:
Planera och skapa content för våra sociala medier
Producera både rörligt och stillbildsbaserat material
Skapa och skicka ut veckovisa nyhetsbrev
Sätta upp relevanta KPI:er och följa upp resultat
Ansvara för kommunikationen i kommentarsfält och meddelanden
Bidra med nya idéer och kreativa initiativ för att stärka Synos varumärke

Kvalifikationer
Utbildning och/eller erfarenhet inom marknadsföring eller kommunikation
Erfarenhet av att självständigt arbeta med content och/eller sociala medier för företag eller varumärke
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet från liknande roller inom content och marknadsföring
Kunskap i Adobe-program, Canva eller SEO
Vi söker dig som är:
Kreativ och idérik
Noggrann och ansvarstagande
Självgående och strukturerad
Vi ser gärna att du har en relevant utbildning inom marknadsföring/kommunikation, alternativt kan visa upp mätbara resultat eller en portfolio från tidigare arbete.
Det är kanske just DIG vi söker - så skynda att skicka in din ansökan! Intervjuer sker löpande och anställning kan komma att ske inom kort.
Ansökan skickas till marknadsansvarig Linn Danielsson på linn@synos.se
.
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
