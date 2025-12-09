Consultant Manager till OIO
OIO Väst AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-12-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OIO Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig, en stjärna på uppgång som vill utvecklas och ta nästa kliv inom rekrytering, relationsbyggande och affärsutveckling. Vi är framförallt intresserade av dig som också vill vara en del av vår fortsatta tillväxt som bolag - en resa du får göra i nära samarbete med såväl grundare som anställda kollegor.
Vilka är vi på OIO?Med lång samlad erfarenhet inom rekrytering och affärsutveckling har vi - Armin, Joachim, Dino & Gustav grundat OIO. Vi hjälper människor till rätt plats - där de känner sig trygga, inspirerade och redo att ge mer av sig själva. Genom att lära känna människor, team och organisationer på djupet skapar vi matchningar som håller över tid. Snart fyra år in på vår resa har vi blivit ett team i Göteborg bestående av ytterligare 11 medarbetare utöver oss. Därtill har vi även etablerat i Stockholm och Malmö.
Som Consultant Manager blir du en del av vår Operationsavdelning. Här kommer du i nära samarbete med teamet spela en nyckelroll i att säkerställa en personlig och genuin kandidatupplevelse, samt därmed kvalitativa matchningar till våra partners. Vi arbetar också nära våra konsulter som är ute i uppdrag, där du får ett stort ansvar för just dina konsulter. Utöver det närmsta teamet kommer du ha dagliga samarbeten med våra Sales avdelning, samt våra externa partners.
För att trivas hos oss tror vi att du är en person som vill arbeta och utvecklas i en entreprenöriell miljö som präglas av täta samarbeten, korta beslutsvägar och stort mandat. Vi är en samling av målinriktade personer som sätter stort fokus på prestation - och med det sagt i förlängningen även resultat.
OIO är en del av U Group där även Friday ingår.
Vad erbjuder vi?Utöver möjligheten att få vara med och etablera OIO som en självklar karriär- och rekryteringspartner utlovar vi stora utvecklingsmöjligheter på det personliga planet för dig som har ambition och vilja. Du kommer dagligen att få samarbeta med oss som grundat OIO och därmed ta del av vår mångåriga erfarenhet inom branschen. Du kommer även omges av inspirerande kollegor, kandidater, konsulter & partners. Vi tror också starkt på att ha kul längs med vägen. Därför kan du räkna med ett och ett annat firande i takt med att vi når nya milstolpar i vår etablering och tillväxt.
Vad kommer du att göra?Ditt primära arbete kommer gå ut på att arbeta med nätverkande, rekrytering, personaladministration samt ledarskap gentemot dina konsulter. Rekryteringsarbetet innefattar mer specifikt search, telefonavstämningar, selektering, annonsskrivning, intervjuer och tester. Då detta är en affärsnära roll ingår även tät dialog med våra partners som vänder sig till oss i kompetensförsörjningssyfte.
Genuint intresse för människor, professionalism, affärsmässighet och en tydlig prestationskultur är vår nyckel till framgång. Därför är det avgörande att du arbetar med stor ansvarskänsla och en personlig approach i allt du tar dig an. Vi är även en grupp som sätter laget först i allt vi gör - på så vis får vi anledning att fira tillsammans längs med vägen för vår fortsatta etablering och tillväxt.
Vad har du för bakgrund?För att utvecklas, lyckas och trivas i rollen som Consultant Manager ser vi att du har:
En relevant eftergymnasial utbildning inom exempelvis HR, ekonomi, administration eller försäljning
1-2 års arbetslivserfarenhet av rekrytering
Erfarenhet sedan tidigare inom en relations- och prestationsdriven roll
Du talar och skriver flytande på svenska samt är bekväm i att använda engelska i både tal och skrift då detta används frekvent i kontakt med kandidater och partners.
Det är meriterande om du har erfarenhet från konsult- och rekryteringsbranschen. Det viktigaste av allt är dock att du genuint brinner för att jobba med människor, rekrytering och affärer. En stor del av vår bedömning kommer därför ske utifrån dina personliga egenskaper.
Som person ser vi att du är prestigelös och flexibel, detta då vi befinner sig i en etablerings- och tillväxtfas och arbetsuppgifterna kan komma att variera. Du är en starkt resultatorienterad person som identifierar och sätter utmanande mål för ditt eget arbete. Du planerar för att nå dina mål i form av delmål och aktiviteter och arbetar fokuserat för att uppnå önskat resultat. Detta är viktigt då du får stor frihet i att planera dina dagar och veckor - dock alltid med en förväntan om att komma framåt med hög effektivitet och affärsmässighet. Utöver detta önskar vi att du, liksom vi, är orädd att testa nya vägar i arbetet med strävan att bli bäst på det vi gör samt bygga de starkaste relationerna till såväl kandidater som partners. Med höga ambitioner, stort engagemang och intresse är vi övertygade om att du inte bara kommer bli vår nästa kollega - utan även en nyckelperson på lång sikt.
Information om anställningenStartdatum: Januari 2026
Placering: Kungsportsavenyn 10, Göteborg
Arbetstider: Kontorstider, vardagar
Ersättning: Grundlön i kombination med provision samt ett generöst förmånspaket
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning
Ansvarig ledare: Armin Rizvanovic
Bifoga CV samt personligt brev i samband med din ansökan för tjänsten. Se till att vara snabb med din ansökan då vi tillämpar ett löpande urval. Genom processens gång kommer ett logiskt- och personlighetstest samt bakgrundskontroll att tillämpas. Ersättning
Månadslön - Fixed plus commission Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835), https://oio.se/ Arbetsplats
OIO Jobbnummer
9636533