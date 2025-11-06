Consultant Manager
2025-11-06
Vi söker nu efter nästa Consultant Manager till Skövde!
Vi fortsätter att växa och söker nu efter nästa kollega!
Brinner du för att skapa relationer och utveckla affärsmöjligheter? Trivs du i en varierad miljö med högt tempo? Vi söker dig som vill bidra till vår fortsatta framgång och bli del av ett av Sveriges största rekryterings och bemanningsbolag!Publiceringsdatum2025-11-06Om tjänsten
I rollen som Consultant Manager väntar en vardag fylld av nya, spännande utmaningar! Du kommer att ansvara för att utveckla och stötta våra konsulter i deras uppdrag genom regelbundna avstämningar, medarbetarsamtal och frågor om kompetensutveckling. Dessutom har du ansvar för hela rekryteringsprocessen, från urval och intervjuer till anställning.
Rollen kräver ett starkt ansvarstagande och innefattar självständigt arbete med affären och kvaliteten i fokus, ofta mot utmanande tidsramar. Du kommer att ha daglig kontakt med kandidater, konsulter och kunder via telefon, digitala plattformar och personliga möten, och ditt arbete bidrar till att stärka oss som bolag och våra kundrelationer.
Vem är du?
Vi söker dig som är målinriktad och har ett starkt driv för att utveckla affärer och skapa långsiktiga relationer med kunder, konsulter och kandidater. Med ett lösningsfokuserat arbetssätt och en vilja att möta utmaningar arbetar du effektivt och självständigt. Eftersom våra kunder ibland bedriver verksamhet under varierande arbetstider krävs flexibilitet och ansvarskänsla. Du trivs i en dynamisk arbetsmiljö med högt tempo och uppskattar att ha kontakt med många olika människor varje dag. Med en positiv inställning och ett starkt service fokus bidrar du till en god arbetsmiljö och skapar mervärde för dina kollegor och våra kunder.
Hos oss sätts höga mål, och vi arbetar kontinuerligt med att följa upp resultat och KPI varje vecka - detta är en del av vår strävan att ständigt utvecklas och förbättras. Du blir en viktig del av en kultur där både resultat och trivsel prioriteras, där vi siktar högt och har roligt på vägen. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö som präglas av engagemang och entreprenörsanda, och vi söker nu någon som vill vara med och bidra till vår tillväxt resa tillsammans med oss och våra framtida kollegor.
Körkort och tillgång till bil är ett krav, eftergymnasial utbildning inom HR eller liknande samt tidigare erfarenhet av rekrytering eller arbete inom bemanning eller rekrytering är meriterande. Men har du rätt inställning kan du vara rätt person ändå.
Om verksamheten
Välkommen till vår värld av möjligheter. Vi är en del av en börsnoterad koncern med resurser som stödjer din framgång. Vår kultur präglas av Passion and Execution, där vår inre glöd och handlingskraft driver oss framåt. Vi utmanar hela tiden oss själva, delar kunskap och värnar om varandra och våra kunder. Hos oss kan du förvänta dig förmåner som ett fördelaktigt provisionssystem, kontinuerlig kompetensutveckling, karriärvägar, tjänstepension och omfattande försäkringslösningar. Vi tror på att bygga varma relationer, främja en positiv teamkänsla och att stötta varandra genom både framgångar och motgångar. Hos oss får du möjligheten att växa - en plats där passion och resultat går hand i hand. A world where people matter - powerd by tech.
Vi ser fram emot att lära känna dig och höra mer om vad just du kan bidra med! Så ansöker du
