Community Manager Coworking

Community Manager till United Spaces & IOFFICE i Stockholm
Är du en engagerad ledare med passion för att bygga affär, team och starka relationer? Vill du vara med och skapa upplevelser och service som hjälper våra medlemmar, personal och affär att växa? Då är det dig vi söker till rollen som Community Manager hos oss i Stockholm.
Vad innebär rollen?
Som Community Manager leder du hela den här utvecklingen, med ansvar både för själva verksamheten och för försäljningen på den lokala marknaden. Det är alltså ditt uppdrag att se till att United Spaces är en fullt etablerad, attraktiv och konkurrenskraftig aktör - både bland kunder och medarbetare - och att vi på det allra smartaste sättet lockar till oss och sen fortsätter att växa de kunder som vi drömmer om. Du ansvarar därför för att anläggningen når sina resultat-, intäkts- och verksamhetsmål, och för resultatet i kund- och medarbetarundersökningar. Hurdå? Jo, bland annat genom att:
Resultat: Säkra att anläggningen når sina mål genom att driva och följa upp enligt budget, rapportera och fakturera enligt våra rutiner
Försäljning: Tillsammans med dina säljkollegor optimerar du erbjudande och närvaro på marknaden. Du driver också konferens- och merförsäljningen på din anläggning.
Verksamhet/kundupplevelse: Säkra och optimera anläggningens miljöer, drift och service med maximal kvalitet och effektivitet utifrån kundernas upplevelse och behov
Ledarskap: Hela tiden utveckla engagemang, förmågor och samarbete med grund i vår företagsstrategi, bygga samarbetet inom teamet och utveckla din egen kompetens.
Ambassadörskap: Vara en ambassadör för United Spaces och branschen i stort - bygga lokala nätverk och relationer, sprida kunskap och bygga affär
Vilket team har du omkring dig?
Till din hjälp har du ett fantastiskt kärnteam: Community Hosts som du har personalansvar för, din operativa chef och vår säljchef som du löpande planerar och följer upp strategiskt med. För att inte tala om dina övriga kollegor på United Spaces och IOFFICE. Ju mer vi samarbetar kring upplevelsen och innehållet i fastigheten tillsammans, desto bättre!
Vi tror på att alltid vara närvarande på plats på våra kontor, det är där vi gör skillnad för våra kunder och kollegor. Vi ser därför att vi är på plats 5 dagar i veckan.
Vem är du?
För att lyckas i rollen tror vi att du är en oslagbar relations- och nätverksbyggare med djupt intresse för människor och vad som krävs för att vi och våra verksamheter ska växa tillsammans. Du är en konstant nyfiken typ som älskar att ställa frågor, lyssna och omsätta nya insikter direkt i verksamhet och försäljning. Här kommer din passion för ledarskap in: du kan både inspirera teamet omkring dig att vilja driva utvecklingen och sätta strukturen som får det att hända. Självklart hjälper du också till i det dagliga - alla härliga människor är prestigelösa problemlösare? Vi tror också att du har:
Minst två års erfarenhet i ledarbefattning inom service, handel eller i närliggande bransch
Erfarenhet av resultat- och verksamhetsansvar för hel eller del av organisation
Talang och intresse att optimera driften, som tex att hitta flaskhalsar och åtgärda dessa innan det påverkar våra medlemmar. Du har en hög anpassningsförmåga och är bra på att prioritera
Bevisad förmåga att sätta, driva och följa upp mot tydliga mål
Bevisad förmåga att leda och utveckla verksamhet och människor
Talang och intresse för att analysera och skapa attraktivt erbjudande och innehåll
Vana att arbeta i olika datorsystem såsom Microsoft Office, Upsales, m.m.
Är det dig vi letar efter?
I så fall erbjuder vi inte bara branschens bästa kollegor och ett unikt tillfälle att driva en branschledande utvecklingsresa, utan också kollektivavtal och en hel rad andra saker. Hör av dig snart, så berättar vi mer! Så ansöker du
