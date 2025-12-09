Commercial Project Manager till Finspång
2025-12-09
Om uppdraget
Du kliver in i Finance Team hos GSO MGT i ett långsiktigt uppdrag där du blir navet för de kommersiella och finansiella delarna i en portfölj av serviceprojekt. Rollen kombinerar affär, ekonomi och projektstyrning, och du arbetar tätt ihop med tekniska projektledare för att säkra stabil leverans, god lönsamhet och nöjda kunder. Du rapporterar till Head of Commercial Project Management och driver ditt ansvarsområde självständigt men i nära samspel med övrig projektorganisation.
Dina arbetsuppgifterI rollen ansvarar du för att projekten har rätt kommersiellt upplägg och finansiell kontroll genom hela livscykeln.
Äga projektens kommersiella och finansiella styrning, inklusive frågor kopplade till redovisning, skatt, valuta, juridik samt NCM.
Följa upp och förbättra projektens ekonomiska utfall, exempelvis bruttomarginal, kassaflöde och kapitalbindning, och agera proaktivt på avvikelser.
Säkerställa korrekt rapportering och underlag till styrgrupper och statusmöten, med tydliga analyser och beslutsrekommendationer.
Arbeta med compliance i projekten och säkerställa att redovisning och projektprocesser följer IFRS15, GAAP och interna riktlinjer.
Hålla projektens ekonomiska register uppdaterade i relevanta system som SAP, intern projektdatabas och OnePM.
Initiera och följa upp fakturering enligt kontrakt och projektprogress, samt hantera garantier, säkerheter och projektrelaterade bonds.
Stötta projektledare i risk- och möjlighetsarbete, bygga upp en tydlig rapporteringsstruktur och bidra till lärdomsåterföring mellan projekt.
Resor i tjänsten kan förekomma.
Förväntade leveranser
Tydlig och strukturerad kommersiell styrning av projektportföljen med löpande ekonomisk kontroll.
Proaktiv hantering av risker, avvikelser och förbättringsmöjligheter som stärker projektens resultat.
Korrekt och kvalitetssäkrad projektdata i system, rapporter och beslutsunderlag.
Efterlevnad av redovisningsstandarder, interna kontroller och rapporteringskrav genom hela projektgenomförandet.
Effektiv fakturering och trygg hantering av finansiella garantier och säkerheter.
Din profil
Relevant universitetsutbildning inom ekonomi/finans eller motsvarande.
Flerårig erfarenhet av kommersiellt ansvar i projekt eller kontraktsdriven verksamhet.
Stark förståelse för projektredovisning, lönsamhetsstyrning och kassaflödeslogik.
God vana av att arbeta i SAP och Microsoft-miljö (särskilt Excel och Teams).
Meriterande med erfarenhet av BI/visualisering, t.ex. Tableau eller Power BI.
Mycket god engelska i tal och skrift.
Personliga egenskaper
Affärsdriven med helhetssyn och förmåga att se samband mellan teknik, ekonomi och kundvärde.
Analytisk, noggrann och trygg i att utmana siffror, risker och antaganden.
Självgående och ansvarstagande, med hög leveransförmåga även när tempot är högt.
Kommunikativ och samarbetande, med lätthet att skapa förtroende i projektteam.
Förbättringsorienterad och nyfiken, gillar att hitta smartare arbetssätt.
Plats: Finspång Omfattning: Heltid Period: 1 år med chans till förlängning Sista dag att ansöka är Asap
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
