Commercial Manager Ground Combat
2025-11-11
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
I takt med att vi fortsätter att växa, utöka både vår portfölj och geografiska närvaro, behöver vi stärka upp med en Commerical Manager.
Som Commercial Manager inom Product Unit Guided Systems (Bussiness Unit Ground Combat, Business Area Dynamics) kommer du att arbeta i en organisation med medarbetare som är dedikerade till att leverera världsledande infanteriunderstödssystem till försvarsmakter över hela världen.
Du kommer att vara en del av ett team med kompetens inom commercial, legal och kalkylering, som stödjer snabb leverans av högkvalitativa offerter till våra kunder och affärspartners - både befintliga och nya. Rollen innebär internationella samarbeten i olika former.
Du kommer att uppmuntras, och ges möjligheter, att hålla dina egna kunskaper vässade och uppdaterade.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Du kommer att ansvara för att våra formella åtaganden gentemot kunder och partners är korrekta och i enlighet med styrnings- och efterlevnadsstandarder, både interna och externa
* Granska de kommersiella delarna av kundens förfrågningar (RFP, RFQ, RFI, etc.) samt utföra risk- och möjlighetsanalys av de finansiella och juridiska delarna under hela anbudsprocessen
* Delta i analysen av potentiella avtalsrisker och bistå i att driva kundkrav för att minimera potentiella avtalsrisker. Säkerställ att de olika delarna av produkterbjudanden och kundofferter är harmoniserade
* Du kommer att stödja - och ibland leda - förhandlingar med våra kunder och partners, med primärt fokus på kommersiella och juridiska aspekter utan att tappa det övergripande perspektivet
I takt med vår tillväxtresa och ökade geografiska närvaro innebär tjänsten nationella och internationella resor. Placeringsort är Solna, men tjänsten kräver regelbundna resor till Karlskoga första året, då en stor del av introduktionen sker där.
* Du är en utpräglad lagspelare som värdesätter att ta ansvar för ditt arbete och hålla hög kvalité samt punktlighet i dina åtaganden och leveranser. Du är ambitiös, nyfiken och strävar ständigt efter att bidra med nya idéer och förbättringar i ditt dagliga arbete
* Du trivs i en miljö som bygger på ömsesidig transparens, kommunikation och driv
* Du trivs med att effektivt kommunicera i de olika gränsytorna och navigera i den globala affärsmiljön. Du besitter även en god förmåga att kommunicera och samarbeta med ett team av kollegor på många olika organisatoriska nivåer
Meriterande:
* Du talar och skriver flytande svenska och engelska. Ytterligare språkkunskaper är meriterande
* Du har en universitetsexamen inom teknik, ekonomi, juridik eller företagsekonomi
* Du har minst två års arbetslivserfarenhet inom projektledning, teknik, kommersiellt arbete, strategisk upphandling, ekonomi eller annat relevant område
* Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av kommersiella arbetsuppgifter på någon nivå
* Erfarenhet från försvarsindustrin eller Försvarsmakten är mycket uppskattad
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
