Commercial Business Analyst - Nordic Nest AB - Administratörsjobb i Kalmar

Nordic Nest AB / Administratörsjobb / Kalmar2021-04-062021-04-06Vi jobbar för att skapa världens bästa kundupplevelse och driva världens lönsammaste retail tillsammans med världens mest engagerade team! Visst låter det fantastiskt roligt? Nu finns möjligheten för dig att vara med på vår resa genom rollen som Commercial Business Analyst på vår avdelning Finance.Vi är ca 300 anställda hos oss, och även om vi tillhör olika avdelningar så är vi ETT team som tillsammans arbetar mot våra gemensamma mål. Vi har en företagskultur där vi värdesätter självledarskap, beslutsfattande och förmåga att se till helheten - och vi ser det därmed som en självklarhet att du drivs av ambition och alltid sätter laget före jaget.Vi ligger steget före, Vi jobbar tillsammans, Vi älskar att göra bra affärer och Vi är engagerade - rimmar våra värderingar med dina? Då kan vi vara en match för varandra!Om rollen:Som Commercial Business Analyst kommer du vara med och utveckla värdens bästa kundresa! I den här rollen kommer du att utföra analyser av vår försäljning och marknadsaktiviteter. Du har ett stort utrymme att utmana och utveckla vårt nuvarande sätt att arbeta och tillsammans med kollegor och ledare inom Finance, Commerce, Customer Experience och Category driver du fram insikter och utvecklar vår affär. Du kommer också att ansvara för att Nordic Nests BI-platform utvecklas och förvaltas i linje med verksamhetens behov tillsammans med IT och de olika funktionerna hos oss.Du kommer huvudsakligen att arbeta med;Analysera avvikelser i finansiell- och operationell rapportering.Proaktivt analysera finansiella resultat. KPIer och affärsplaner för att hitta förbättringar.Ansvara för att BI-verktyg och rapportering möter verksamhetens behov.Driva förbättringar och automatiserings initiativ inom finans.Aktivt ta ansvar för att analysera försäljning samt marknads- och kundlönsamhet.Koordinera relaterade delar av budgetprocessen tillsammans med funktionsansvariga och kollegor inom finans.Utföra insiktsfulla ad hoc analyser och utreda pågående initiativ eller utmaningar.Aktivt dela och arbeta för best practice inom bolaget.Övriga tillkommande uppgifter på FinanceDu kommer att rapportera till Head of Financial Planning & Analysis och är en del av Nordic Nest team Finance.Om dig:För att lyckas i rollen har du med dig erfarenhet från liknande roller som gör att du relativt snabbt kan växla upp och vara självgående i dina huvudsakliga arbetsuppgifter. Troligtvis har du en universitetsexamen inom ekonomi eller motsvarande, samt mycket god förståelse i budgetering och lönsamhetsanalys. Självklart är du en organiserad och strukturerad person med utmärkta kunskaper i Excel, ERP och BI-verktyg. Vidare har du mycket goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift.För att lyckas i rollen är du affärsorienterad, med talang för att hitta och presentera insikter för att skapa världens bästa kundresa. Du är analytiskt självgående och älskar att lösa problem med data och teknik. Du har lätt att samarbeta med andra, och bygger goda relationer som skapar starka och uthålliga resultat.Om du genom dina tidigare roller har erfarenhet av att arbeta med Google Analytics och CRM-system är detta meriterande.Välkommen hem!Tjänsten är på heltid med placering på vårt kontor i Kalmar. Är detta rätt tjänst för dig? Skicka in din ansökan till oss! Vi tror att talang och personliga egenskaper säger mer om din framtida prestation än vad din dokumenterade erfarenhet gör, därför använder vi personlighetstester i ett tidigt skede i rekryteringsprocessen. Sök senast den 30 april! Vi arbetar med ett löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. För frågor kring tjänsten välkomnas dessa via mail till Stefan Gullner, CFO på stefan.gullner@noridcnest.com Vi ser fram emot din ansökan!Sista dag att ansöka är 2021-05-30Nordic Nest ABStämpelvägen 339470 Kalmar5672268