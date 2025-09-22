Coffee Shop Manager till Hammarby Sjöstad
2025-09-22
Vi söker dig som är en erfaren ledare och som vill satsa på Espresso House!
Rollen erbjuder en spännande möjlighet att få utvecklas, ansvara för sin coffee shop och vara en del av Espresso House resa framåt. Vill du ta dig an en ny utmaning, har tidigare erfarenheter inom service och ledarskap och vill driva en egen coffee shop på Espresso House? Då är det dig vi söker!
Som Coffee shop Manager driver du din egen coffee shop i enlighet med vår vision, våra värderingar och policys. Du har därför ett övergripande ansvar för din coffee shop vilket innefattar försäljning, resultat, arbetsmiljö, matsäkerhet, renlighet och personalansvar. 90% av tjänsten är förlagd bakom baren tillsammans med ditt team och därför är det viktigt att du är en person som leder andra genom att stötta, coacha och föregå med gott exempel. För att läsa mer om rollen, klicka här Kom och jobba med oss! | Espresso House.
Vi söker dig som:
• Har haft personalansvar innan och är van att leda andra människor
• Vill arbeta i drift tillsammans med teamet och leverera grym service till våra gäster
• Är initiativtagande och drivs av att arbeta i ett högt tempo
• Har en förståelse för ekonomi och kunskap i att analysera och påverka ekonomiska resultat
• Värdesätter renlighet och rutiner högt i arbetet samt har ett öga för detaljer
• Är van att arbeta mot uppsatta mål och förstår vikten av uppföljning
• Har erfarenhet av försäljning och service, gärna i en ledande position
• Drivs av att arbeta med människor och värderar gemenskap och samarbete
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder dig en företagskultur som kännetecknas av härliga och drivna kollegor, roliga tävlingar och en tempofylld vardag. Vi har kul på jobbet, samtidigt som vi skapar lönsamhet. Utbildning är viktigt och alla våra medarbetare får genomgå en introduktion och Baristautbildning. Utöver detta erbjuder vi även mer utbildning för dig som arbetar som Coffee Shop Manager, så som inom ekonomi, ledarskap, arbetsrätt och arbetsmiljö.
Espresso House är ledande inom branschen vilket betyder att du är en del av ett framgångsrikt företag med mycket goda utvecklingsmöjligheter. Vi satsar på våra medarbetare och det finns stora möjligheter att växa med oss. Du kan läsa mer om våra olika karriärmöjligheter på vår hemsida.
Rekryteringen sker löpande så skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
