Cobol-Developer
2025-10-31
Vi söker COBOL-utvecklare för kommande uppdrag! Vi söker nu personer med erfarenhet av COBOL-utveckling. Du behöver vara strukturerad som person och ha god förståelse för affärskritiska system. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter: Förvaltning, felsökning och vidareutveckling av mainframe i COBOL Delta i nyutveckling och systemintegrationer kopplat till modernare teknologier Arbeta nära kravställare, arkitekter och andra utvecklingsteam Dokumentera kod och lösningar enligt gällande processer Vi söker dig som har: Flera års erfarenhet av COBOL Erfarenhet av mainframe, t.ex. JCL och DB2 Förmåga att läsa, förstå och analysera äldre kodbaser Erfarenhet av agilt arbete är meriterande Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska krävs!
Danda erbjuder: Spännande uppdrag hos både svenska och internationella kunder Möjligheter till professionell tillväxt och karriärutveckling Konkurrenskraftig ersättning och förmånspaket En snabb och dynamisk arbetsmiljö med fokus på teknik Chansen att vara en del av ett team som formar framtidens produkter En stödjande och inkluderande företagskultur som värdesätter kreativitet och innovation
