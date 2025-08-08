CNC-svarvare till WS Mekaniska
2025-08-08
Vill du ta ett steg vidare i din CNC-karriär och jobba i en modern och dynamisk verkstad? Då är det här en tjänst för dig!Publiceringsdatum2025-08-08Om företaget
WS Mekaniska har sina rötter i en verkstad med över 60 års erfarenhet i branschen som har utvecklats till en modern mekanisk verkstad med fokus på hållbarhet och innovation. Som en nischad legoleverantör betjänar WS Mekaniska kunder inom en mängd olika branscher, inklusive marinindustri, fordonsindustri, förpackningsindustrin, forskningssektorn och big science. Sedan 2017 är verksamheten ISO 9001-certifierad, vilket understryker det starka fokuset på kvalitet och leveransprecision. Du kan läsa mer om företaget på deras hemsida: www.wsmekaniska.se
Rollen är initialt ett konsultuppdrag där du blir anställd av Emploid med goda möjligheter att bli överrekryterad till WS Mekaniska.
Om rollen
Vi söker en självgående CNC-svarvare som får möjligheten att hantera hela processen från programmering till färdig detalj. Eftersom du kommer att arbeta med styckestillverkning och ibland även små serier innebär rollen ett varierande arbete med frekventa omställningar. Som CNC-svarvare ansvarar du för själva programmering i GibbsCAM eller Fusion 360, ställning av maskiner och att genomföra produktionen.
Du kommer att arbeta med:
• Programmering och optimering av CNC-program i GibbsCAM/Fusion 360.
• Ställning och inställning av CNC-maskiner
• Svarvning
• Kvalitetskontroller med mätverktyg
• Planering och förberedelse av kommande jobb under produktionen
• Eventuellt visst montagearbete vid behov
WS Mekaniska erbjuder en arbetsplats där du har möjlighet att utvecklas, både genom intern kompetensdelning och genom vidareutbildning inom programmering och mätteknik.
Om dig
Vi letar efter dig som är tekniskt intresserad, självgående och har en naturlig förståelse för maskiners funktion. Har du ett intresse för motorcyklar, bilar eller mekanik ser vi det som ett plus, då vi vet att dessa färdigheter ofta bidrar till en god maskinkänsla. Du är en problemlösare som tar ansvar för ditt arbete och ser lösningar snarare än hinder. Noggrannhet och kvalitetsmedvetenhet är en självklarhet för dig och du strävar alltid efter att leverera detaljer med högsta precision. Du trivs i en arbetsmiljö med högt i tak och värdesätter en arbetsplats där samarbete, ansvar, glädje och utveckling är centrala värderingar.
Det är för tjänsten krav med:
• Erfarenhet av programmering i GibbsCAM, Fusion 360 eller liknande CAD/CAM-system.
• Erfarenhet av att arbeta med Mazatrol, Heidenhain eller Fanuc
• God förståelse för tekniska ritningar och mätteknik
Därutöver behöver du för att vara aktuell ha minst en av två bakgrunder:
• Arbetat som CNC-svarvare där du programmerat maskiner och producerat från ax till limpa
Eller
• Arbetat som tekniker/servicetekniker/underhållstekniker och har kompletterat med en utbildning inom CNC
Övrig information
Start: Omgående
Plats: Eslöv
Omfattning: Heltid
Arbetstider: 2-skift mån-fre. Morgonpass kl.06:00-15:15 eller 07:00-16:45, kvällspass 13:45-23:45
Lön: Enligt GFL
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Helena Lork på helena.lork@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
