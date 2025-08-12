CNC-programmerare till Katrineholm!
Vi söker en CNC-operatörer till vår kund i Katrineholm.
Du kommer arbeta i CNC maskiner inom svarv eller fräs.
Vi vill gärna att du har erfarenhet av att jobba med programmering av CNC-maskiner utifrån ritningar. Men har du ett brinnande intresse och är teknisk lagd, alternativt har en teknisk utbildning, kan detta också vara intressant.
Arbetet innebär att ställa, rigga, byta verktyg, kompensera och göra justeringar i program.
Du kommer att köra maskiner för korta serier. För att passa i denna roll behöver du kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Företaget är en legotillverkare som tillverkar både stora och små detaljer, med kunder inom främst fordonsindustrin.
Arbetstider: Dagtid
Start: Omgående eller enligt överenskommelse.
Du som söker bör vara bosatt i närområdet, då tjänsten kan komma att leda till en anställning på företaget.Profil
Krav:
Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
B-körkort
Meriterande med erfarenhet inom:
• Mazatrol eller Haidenhain
• Cam programmering
• Iso programmering Fanuc svarv
• Mastercam/Gibbs Cam
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinrikta och flexibel. Du har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute på våra kundföretag.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20005". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Elsa Carlberg elsa.carlberg@ikett.com Jobbnummer
