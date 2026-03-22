CNC-operatör till Vimmerby
2026-03-22
Vill du arbeta i en modern industrimiljö med avancerad teknik och goda utvecklingsmöjligheter? Nu söker vi en CNC-operatör till en väletablerad industriverksamhet i Vimmerby. Företaget är en del av en internationell industrikoncern som arbetar med tillverkning av komponenter främst mot fordonsindustrin.Publiceringsdatum2026-03-22Om tjänsten
Vi söker nu en CNC-operatör till en industriverksamhet i Vimmerby med start omgående.
Tjänsten är förlagd på 2-skift och inleds med cirka två veckors upplärning för att ge dig en bra start i rollen.
Du kommer arbeta i moderna CNC-maskiner och successivt introduceras i arbetet genom att börja i enklare maskiner för att sedan utvecklas vidare i din roll.Dina arbetsuppgifter
I rollen som CNC-operatör arbetar du nära produktionen där du ansvarar för att maskinerna rullar stabilt och effektivt. Arbetet innebär att du övervakar processer, byter detaljer och säkerställer att kvaliteten håller rätt nivå.
Du kommer arbeta i CNC-maskiner som exempelvis Brother och Chiron samt hantera olika styrsystem. Inledningsvis börjar du i enklare maskiner för att komma in i arbetet för att sedan successivt ta dig an mer avancerade moment.
Rollen kräver både tempo och noggrannhet då du hanterar detaljer i ett högt flöde där kvalitet alltid står i fokus.
Vi söker dig som
gillar att arbeta praktiskt och som tar ansvar för ditt arbete. Du har ett öga för detaljer och trivs i en miljö där det händer saker.
Du har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift och känner dig bekväm med att följa instruktioner och rutiner. Har du tidigare erfarenhet från industri, verkstad eller CNC är det meriterande men viktigast är din inställning och vilja att lära.
Vi tror att du är en person som inte är rädd för att hugga i när det behövs och som bidrar till en bra stämning i teamet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741)
Södra Industrigatan 10 (visa karta
)
598 40 VIMMERBY Arbetsplats
Montico Kontakt
Lovisa Gunnarsson lovisa.gunnarsson@montico.se Jobbnummer
9811959