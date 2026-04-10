CNC-operatör till kund i Växjö

Eterni Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Växjö
2026-04-10


Till vårt trevliga kundföretag i Växjö söker vi CNC-operatörer.
Har du en positiv inställning och någon form av CNC-bakgrund, så vill vi gärna komma i kontakt med dig!

Arbetsuppgifter
Vi söker nu CNC-operatörer som vill arbeta inom industrin och utvecklas i sin roll. Du kommer att arbeta i en produktion där kvalitet och noggrannhet är viktigt.
I din roll som CNC-operatör kommer du att:

Bearbeta smidesdetaljer i stål

Ställa in, köra och övervaka CNC-maskiner (svarv och fräs)

Arbeta efter ritningar

Kontrollera att produkterna håller rätt kvalitet

Programmera robotar (ABB och Motoman)

Du arbetar tillsammans med ett team där ni hjälps åt för att nå bra resultat.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning, gärna inom industri eller CNC. Du tycker om praktiskt arbete och är noggrann i det du gör.
Vi ser att du:

Har grundläggande kunskap inom CNC eller industri

Kan läsa och förstå ritningar

Är ansvarstagande och noggrann

Trivs med att arbeta både självständigt och i grupp

Har viljan att lära dig nya saker

OM TJÄNSTEN
Tjänsten som CNC-operatör är ett konsultuppdrag på heltid/deltid som varar i 6 månader. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos Företag AB/vår kund. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Moa Johansson på moa.johansson@eterni.se eller 070-935 71 92
Plats: Växjö

Start: Enligt överenskommelse

Arbetstider: 2-skift

Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb.

Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
352 31  VÄXJÖ

Eterni Sweden

Moa Johansson
moa.johansson@eterni.se

