CNC-operatör till kund i Karlskrona
Ikett Personalpartner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Karlskrona Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Karlskrona
2026-02-26
Vi söker just nu CNC-operatörer till ett av våra kundföretag i Karlskrona.
Du som söker kan bo i närområdet och på annan ort. Bor du på annan ort står vi för traktamente och boende.
Dina arbetsuppgifter kommer innebära att jobba med CNC-bearbetning i fleroperations maskin.
Du kommer att följa ritning, ställa och rigga maskinen sjävständigt. Planen är att du ska lära dig programmera och bli helt självständig i maskinerna.
Start sker enligt överenskommelse.
Arbetstid: DagtidProfilKvalifikationer
• Du som söker ska ha en relevant utbildning inom CNC
• Erfarenhet av att jobba i CNC-fräs eller svarv
• Goda kunskaper inom ritningsläsning
• Du ska kunna ställa, byta, justera och rigga.
• Körkort B
Meriterande är om du som söker kan programmera självständigt.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute på våra kundföretag.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
