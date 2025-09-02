CNC-operatör till Axipto i Mönsterås
2025-09-02
Vill du vara med och skapa något stort tillsammans med ett företag i teknikens framkant?
Axipto består av tre produktionsenheter - Nybro, Målilla och Mönsterås och där vi är en viktig del inom den starka och framåtdrivande industrikoncernen Inducore. Vi kombinerar det mindre företagets korta beslutsvägar med det stora företagets resurser. Hos oss får du arbeta i en modern och framåtblickande miljö där vi ständigt strävar mot den senaste tekniken - med avancerade CNC-maskiner och robotbaserade automationslösningar som grund för vår produktion. Till detta finns också moderna CNC-maskiner som inte är automatiserade med robot, slipavdelning med rund- och centerlesslip, induktionshärdning och även avdelningar med svets och lackering.
Om rollen
Som CNC-operatör kommer du att ansvara för driften i en maskingrupp. Arbetet omfattar bland annat ställ, övervakning av maskiner, kontrollmätning och kvalitetssäkring. Du samarbetar nära produktionsledningen och du är en viktig del i att vi når våra gemensamma mål. Vi uppmuntrar initiativtagande och ser gärna att du bidrar till förbättringar, både i det dagliga arbetet och genom egna idéer.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av industriarbete - gärna som CNC-operatör
• Är noggrann, strukturerad och tycker om att arbeta i team
• Har ett intresse för teknik och en vilja att utforska nya lösningar
• Trivs med att ta ansvar och kan arbeta självständigt
• Har datorvana och goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi vet att ingen kan allt från början - det viktigaste för oss är din vilja att lära, utvecklas och bidra.
Hos oss får du:
• En trygg anställning med kollektivavtal
• Arbeta i en teknisk och modern miljö
• En arbetsplats där du får möjlighet att växa och utvecklas
• Förmåner som ett generöst friskvårdsbidrag och regelbundna personalaktiviteter - allt för att skapa trivsel, gemenskap och en hållbar arbetsvardag
På Axipto värnar vi om mångfald och inkludering. Vi tror att olika perspektiv och erfarenheter berikar och stärker oss - både som arbetsplats och människor. Därför strävar vi efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö, där alla ges lika förutsättningar att växa och känna sig välkomna - oavsett bakgrund, kön eller erfarenhet.
Tjänsten är på heltid med placering i Mönsterås. Sista ansökningsdag är 2025-09-30 dock kommer urval och intervjuer ske löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt till: jobb@axipto.se
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: jobb@axipto.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CNC-operatör Mönsterås". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Axipto AB
(org.nr 556283-4514), https://www.axipto.com/
Verkstadsgatan 7 (visa karta
383 36 MÖNSTERÅS Kontakt
HR-specialist
Caroline Darwiche caroline.darwiche@axipto.se 0481-475 15 Jobbnummer
9486973