CNC-Operatör, svarvning
2025-08-11
CNC-svarvare sökes till familjeföretag i Brunna, Kungsängen
Vi söker en erfaren CNC-svarvare för direktanställning hos vår kund - ett stabilt och familjärt företag med en modern och ren arbetsmiljö.Publiceringsdatum2025-08-11Om tjänsten
Hos oss får du arbeta brett med hela processen:
Rigga, programmera, mäta och köra CNC-Svarvar
Arbeta med Siemens- och Fanuc-styrsystem
Ansvara för verktygsinköp / innehav och optimering av produktionen
Vem är du?
Minst 5 års erfarenhet av CNC-svarvning
Kunskap i Siemens och Fanuc är ett plus
Noggrann, självständig och gillar att ta ansvar
Vi erbjuder
Direktanställning hos kund
Fin och ren arbetsmiljö
Ett familjeföretag med stark teamkänsla
Placering i Brunna, Kungsängen (med tillverkning även på södra sidan)
Arbetstider 7-16 med en timmes flex.
Låter det som något för dig? Ansök idag!
För en smidig och rättvis rekryteringsprocess använder vi AI i det första urvalet. Vår digitala AI-assistent 'Sara' kan därför kontakta dig via chatt eller telefon. Detta ger snabbare hantering, ökad flexibilitet och en objektiv bedömning. Går du vidare, kan du bli kontaktad av en rekryterare.
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Detta är ett heltidsjobb.
176 76 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
