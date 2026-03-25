CNC-operatör inriktning svarvning
2026-03-25
Publiceringsdatum2026-03-25Om tjänsten
Ikett Personalpartner söker nu en CNC-svarvare som vill vara med och utveckla produktionen av precisionsdetaljer. Vi söker dig som är tekniskt intresserad, noggrann och trivs med att arbeta både självständigt och i team.Arbetsuppgifter
• Ställa in och driva CNC-svarvar, programmering förekommer.
• Genomföra kvalitetskontroller med hjälp av mätverktyg.
• Sköta förebyggande underhåll av maskiner och verktyg enligt fastställda rutiner.
• Läsa och analysera tekniska ritningar samt säkerställa att tillverkade detaljer uppfyller alla angivna krav.
• Dokumentera produktionsdata och avvikelser i våra digitala system.
Arbetstiden kan komma att variera och eventuellt innefatta skiftarbete.
Start efter överenskommelse.Profil
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av CNC-svarvning.
• Besitter god kunskap i ritningsläsning och toleranshantering.
• Är noggrann, kvalitetsmedveten och har ett strukturerat arbetssätt.
• Har förmåga att arbeta både självständigt och i team, med fokus på säkerhet och effektivitet.
• Är tekniskt intresserad och villig att lära dig nya metoder och tekniker.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar men kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail.Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Aklejavägen 6 (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Kontakt
Emma Andersson emma.andersson@ikett.com Jobbnummer
9819494