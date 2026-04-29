CNC-Operatör | Göteborg
Lernia Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Göteborg Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Göteborg
2026-04-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Är du en noggrann och ansvarstagande CNC-operatör som vill arbeta i en modern och trygg produktionsmiljö i Göteborg? Vi söker nu CNC-operatörer för uppdrag med varierande skift, där du får möjlighet att utveckla din tekniska kompetens och bli en del av ett starkt team. Start sker enligt överenskommelse.
Om uppdraget
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Göteborg
Tillgängliga skift: dag, kväll, 2-skiftPubliceringsdatum2026-04-29Om tjänsten
Som CNC-operatör kommer du att arbeta med programmering, inställning och drift av CNC-maskiner för att tillverka komponenter enligt ritning och produktionsunderlag. Du ansvarar för att säkerställa produktkvalitet, följa säkerhets- och arbetsrutiner samt bidra till en effektiv produktion.
Arbetsuppgifter kan exempelvis vara:
Programmering och uppsättning av CNC-maskiner (fräs och/eller svarv)
Övervakning av produktion och kvalitetskontroll enligt ritningar
Felsökning och enklare underhåll av maskiner
Dokumentation av processer och avvikelser
Om dig
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och har ett strukturerat arbetssätt. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och har ett tydligt säkerhets- och kvalitetsfokus.
Formell kompetens
Yrkesutbildning inom CNC, maskinteknik eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av att programmera och köra CNC-maskiner
Kunskap att läsa tekniska ritningar och följa tillverkningsunderlag
Meriterande
Kännedom om mätinstrument och kvalitetskontroll (t.ex. mikrometer, mätmaskin)
Tidigare erfarenhet från tillverkningsindustrin
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till kollektivavtal. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag, företagshälsovård och stöd från en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag och din utveckling.
Våra konsulter beskriver ofta arbetsplatsen som trygg, utvecklande och med god teamkänsla. Du får möjlighet att växa i rollen och utveckla din tekniska kompetens.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, använd ansökningsformuläret nedan och bifoga ditt senaste CV samt giltig legitimation. Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Om du har frågor om processen, vänligen maila till rekryteringsgruppen@lernia.se
. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs.
Vi värdesätter jämställdhet och mångfald och välkomnar sökande av alla kön och bakgrunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Maskingatan 5 (visa karta
)
417 64 GÖTEBORG Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9883344