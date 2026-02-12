CNC-operatör
Adecco Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Västerås Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Västerås
2026-02-12
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-12Om tjänsten
Som CNC-operatör hos Westinghouse får du en central roll i produktionen där du ansvarar för att köra och övervaka en fleroperationsmaskin . Arbetet innefattar ritningsläsning, programmering samt att ställa och rigga maskinen. Du kommer även att utföra verktygsbyten, kontrollera komponenter med olika mätdon samt arbeta med gradning och blästring för att säkerställa högsta kvalitet.
I rollen ingår också operatörsunderhåll samt arbete enligt 5S-metoden, vilket gör erfarenhet av 5S meriterande.
Tjänsten är ett konsultuppdrag med start så snart som möjligt. Du blir anställd av Adecco och arbetar ute hos kund. Anställningen är på heltid.
Om dig
Vi söker dig som har en verkstadsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet. Du har dokumenterad vana av att köra fleroperationsmaskiner och god förståelse för CNC-programvara. Du behärskar ritningsläsning, har erfarenhet av verktygsbyten, är trygg i att använda olika mätdon och har tidigare jobbat med gradning och blästring.
Du är datorvan och har goda kunskaper i Office-paketet. Du behärskar svenska flytande i tal och skrift och kan även uttrycka dig på engelska.
För att trivas i rollen är du tekniskt intresserad och har förståelse för hela produktionsprocessen. Du arbetar noggrant, strukturerat och med stort kvalitetstänk. Vi ser att du är ansvarsfull, självgående och har ett positivt och samarbetsinriktat förhållningssätt. Ett högt säkerhetstänk är en självklarhet för dig.
Observera att urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Cecilia Furusjö via Adeccos växel 010-173 73 00.
Har du frågor om registrering, kontakta Adeccos kandidatsupport: kandidatsupport@adecco.se
eller 08-598 980 10.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Kontorschef
Cecilia Furusjö cecilia.furusjo@adecco.se Jobbnummer
9740055