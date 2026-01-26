CNC-operatör
2026-01-26
Vi ökar kapaciteten inom vår Kits-tillverkning och söker därför flera CNC-operatörer till vår produktionssite i Laholm! Tjänsterna tillsätts via inhyrning men med goda chanser till förlängning efter inhyrningsperioden.
Ditt nya jobb Ditt huvudsakliga uppdrag som operatör på CNC är att bearbeta detaljer i våra CNC-maskiner. Du ställer in maskiner baserat på färdiga program och gör nödvändiga justeringar inför varje ny serie. Med ditt sinne för noggrannhet utför du egenkontroll på de detaljer du tillverkar, säkerställer att produkten håller den högsta kvaliteten och packar den enligt instruktion. Arbetet kräver flexibilitet och nyfikenhet - du kommer att arbeta med nya ritningar och ibland utmanas av snäva toleransnivåer där din noggrannhet verkligen gör skillnad.
Vår CNC-park bedrivs idag av cirka 20 medarbetare, här blir du en självklar del av ett engagerat och kunnigt team.
Vad du behöver kunna Vi söker dig som har erfarenhet av CNC-produktion eller ett starkt intresse för maskiner och teknik. Utöver detta har du nedanstående kvalifikationer:
Du är utbildad CNC-operatör alternativt har en teknisk gymnasial utbildning
Du har tal- och skrivkunskaper i både svenska och engelska
Du har truckkort och truckvana för ledstaplare
Du har kunskaper i ritningsläsning och mätteknik samt förmågan att göra kvalitetsbedömningar enligt dokumenterade krav.
Vem du är Vi söker dig som har ett genuint intresse för CNC och vill utvecklas vidare. Du är noggrann, flexibel och ansvarsfull med en god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du trivs i team men tar ansvar för dina egna uppgifter. Vi värdesätter rätt inställning och personlighet där du som person är positiv och har en hög arbetsmoral. Säkerhet samt ordning och reda är också av största vikt.
Om oss Diab AB har 75 års erfarenhet och är världsledande inom utveckling, tillverkning och försäljning av kärnmaterial åt bland annat vindkraft, marin, industri, flygplanstillverkning och transportsektorn. Diab Laholm är en stor produktionsanläggning med nästan 200 medarbetare. Vår arbetsplats präglas av engagemang och delaktighet, där var och en av oss är med och bidrar. Vi värdesätter en direkt och öppen kommunikation och lägger stort fokus på att skapa en trivsam arbetsmiljö!
Vi erbjuder Hos oss kommer du att bli en viktig del av ett team med branschledande kunskap och starkt engagemang för att göra våra kunders produkter mer konkurrenskraftiga och hållbara. Vi erbjuder ett spännande, utmanande och utvecklande jobb på ett internationellt innovativt företag i Laholm, där du har utmärkta möjligheter att växa både personligt och karriärmässigt.
Ytterligare information Tjänsten motsvarar 100% och tillsätts via inhyrning men med goda möjligheter för ett övertag efter inhyrningsperiod. Vi tillämpar flera olika typer av skiftgång och denna tjänst är förlagd till 2-skift.
Du får inte vara astmatisk eller allergisk mot isocyanater och epoxi.
Ansökan och Kontakt Ansök senast 28 februari. Vi går igenom alla ansökningar löpande varpå tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Peter Sandén via mail peter.sanden@diabgroup.com
I denna rekrytering samarbetar vi med en av våra bemanningspartners vilka då också kan komma att kontakta dig vid en första intervju.
Vi undanber oss all kontakt av övriga bemanningsföretag gällande denna rekrytering.
Välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Arbetsgivare Diab AB (org.nr 556424-5552)
(org.nr 556424-5552), https://careerssweden.diabgroup.com
Norra Sofieroleden 8
)
312 32 LAHOLM
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Diab Kontakt
Peter Sandén peter.sanden@diabgroup.com 0709-90 65 10
9703563