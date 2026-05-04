CNC operatör, svarvare
2026-05-04
Vill du arbeta i en modern verkstadsmiljö där precision och kvalitet står i fokus? Vi söker nu en noggrann och engagerad CNC-operatör (svarvare) till vår kund. Hos kunden får du möjlighet att arbeta med avancerade maskiner, utvecklas tekniskt och bidra till högkvalitativa produkter. Välkommen att bli en viktig del av vårt team!
Arbetsuppgifter och ansvar - CNC-operatör (svarvare)
Ställa in, och köra CNC-svarvar enligt ritningar och produktionsorder.
Utföra verktygsbyten, justeringar och mätning för att säkerställa att toleranser och kvalitetskrav uppfylls.
Utföra kvalitetskontroll och dokumentera mätresultat i enlighet med företagets rutiner.
Övervaka maskinernas funktion och rapportera avvikelser eller behov av underhåll.
Samarbeta med produktionsplanering, verkstadstekniker och kollegor för att upprätthålla en effektiv produktion.
Krav och meriter - erfarenhet inom CNC och svarvning
Erfarenhet av att arbeta som CNC-operatör, gärna med svarvning.
Kunskap i att läsa och tolka tekniska ritningar och arbetsspecifikationer.
God vana vid mätinstrument såsom mikrometer, skjutmått och mätklocka.
Grundläggande förståelse för verktygsmaterial och skärkrafter samt mätning och toleranser.
Erfarenhet från industri- eller verkstadsproduktion och vana att arbeta i högt tempo.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift för att hantera instruktioner och dokumentation.
Personliga egenskaper - CNC-operatör
Noggrann, kvalitetsmedveten och lösningsorienterad.
Ansvarstagande och van att arbeta självständigt samtidigt som du fungerar bra i team.
Flexibel och anpassningsbar vid förändrade produktionsbehov.
Tekiskt intresserad med vilja att lära och utvecklas inom CNC-teknik.
Högt säkerhetstänk och följer arbetsplatsens rutiner och riktlinjer.
Anställningsvillkor och arbetsmiljö - verkstad
Visstidsanställning, heltid enligt överenskommelse.
Kollektivavtal och konkurrenskraftiga villkor.
Möjlighet till intern utbildning och vidareutveckling inom CNC-programmering och maskinteknik.
Ansökan - bli en del av vår verkstad
Känner du att detta stämmer in på dig? Skicka ditt CV och ett kort personligt brev där du beskriver din erfarenhet av CNC-svarvning och varför du vill arbeta hos oss. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7675697-1979661". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556786-7352), https://jobb.bestbemanning.nu
