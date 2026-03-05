CNC operatör

Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Västerås
2026-03-05


Erfaren CNC-operatör
Vill du arbeta med avancerad CNC-fräsning i en miljö där precision, kvalitet och yrkesskicklighet står i fokus? Trivs du med varierande uppdrag, korta serier och prototyptillverkning? Då kan du vara den vi söker.

Om tjänsten
Som CNC-operatör får du en central roll i hela tillverkningsprocessen - från programmering och maskinberedning till färdig produkt. Vi arbetar främst med prototyper och mindre serier, vilket innebär att du möter nya tekniska utmaningar och varierande arbetsmoment varje dag.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:

Programmering och körning av CNC-fräsar

Självständigt arbete med riggning, ställ och bearbetning

Tolkning av ritningar och tekniskt underlag

Kvalitetssäkring och slutkontroll av producerade detaljer

Ansvar för att dina projekt håller högsta standard från start till leverans

Arbetet passar dig som uppskattar ett omväxlande, självständigt och tekniskt utvecklande yrke där du får använda både erfarenhet och problemlösningsförmåga.
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som CNC-operatör, med fokus på fräsning

Behärskar hela processen - från programmering till slutkontroll

Är trygg i att läsa och tolka tekniska ritningar

Är noggrann, ansvarstagande och har ett genuint intresse för teknik och tillverkning

Meriterande
Erfarenhet av Heidenhain-styrsystem

Bakgrund inom prototyptillverkning eller produktion av korta serier

Anställningsvillkor och arbetsmiljö
Anställning: Heltid

Placeringsort: Västerås

Arbetstid: Dagtid/Skift

Tillträde: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Vill du bli en del av ett team som CNC-operatör? Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev via vår ansökningsportal. Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag.

Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7184658-1875141".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB (org.nr 556786-7352), https://jobb.bestbemanning.nu
Varmvalsvägen 15 (visa karta)
721 30  VÄSTERÅS

Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB

Jobbnummer
9778531

