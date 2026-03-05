CNC operatör
Erfaren CNC-operatör
Vill du arbeta med avancerad CNC-fräsning i en miljö där precision, kvalitet och yrkesskicklighet står i fokus? Trivs du med varierande uppdrag, korta serier och prototyptillverkning? Då kan du vara den vi söker.Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
Som CNC-operatör får du en central roll i hela tillverkningsprocessen - från programmering och maskinberedning till färdig produkt. Vi arbetar främst med prototyper och mindre serier, vilket innebär att du möter nya tekniska utmaningar och varierande arbetsmoment varje dag.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Programmering och körning av CNC-fräsar
Självständigt arbete med riggning, ställ och bearbetning
Tolkning av ritningar och tekniskt underlag
Kvalitetssäkring och slutkontroll av producerade detaljer
Ansvar för att dina projekt håller högsta standard från start till leverans
Arbetet passar dig som uppskattar ett omväxlande, självständigt och tekniskt utvecklande yrke där du får använda både erfarenhet och problemlösningsförmåga.
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som CNC-operatör, med fokus på fräsning
Behärskar hela processen - från programmering till slutkontroll
Är trygg i att läsa och tolka tekniska ritningar
Är noggrann, ansvarstagande och har ett genuint intresse för teknik och tillverkning
Meriterande
Erfarenhet av Heidenhain-styrsystem
Bakgrund inom prototyptillverkning eller produktion av korta serier
Anställningsvillkor och arbetsmiljö
Anställning: Heltid
Placeringsort: Västerås
Arbetstid: Dagtid/Skift
Tillträde: Enligt överenskommelse
Så ansöker du
Vill du bli en del av ett team som CNC-operatör? Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev via vår ansökningsportal. Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag.
