CNC operatör

Mora Cnc AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Mora
2026-02-25


Nordiqon är en nybildad industrikoncern med verksamheter i Mora, Falun och Tallinn. Vi står inför en spännande framtid med en budgeterad omsättning på närmare 200 Mkr till år 2026. Vår verksamhet präglas av högkvalitativ produktion, teknisk utveckling och ett starkt fokus på ständiga förbättringar.
Nu söker vi en CNC-operatör med inriktning svarv till vår verksamhet i Mora. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en modern industrimiljö där kvalitet, utveckling och engagemang står i centrum.

2026-02-25

Som CNC-operatör hos Nordiqon arbetar du nära produktionsteamet för att säkerställa stabil och kvalitativ tillverkning. Du blir en viktig del av det dagliga arbetet där noggrannhet, teknisk förståelse och ansvarstagande är avgörande.
Du är en arbetsam individ som gillar teknik, klarar av att hålla kvalitet över tid, samt att livspusslet medger att arbeta skift. (2 skift)
Dina arbetsuppgifter inkluderar att:
• Köra och övervaka CNC-maskiner
• Säkerställa kvalitet genom mätning och kontroll enligt ritning
• Utföra enklare justeringar i maskin
• Bidra till förbättringar för effektivitet och kvalitet
• Samarbeta med kollegor inom produktion och teknik
• Upprätthålla ordning, säkerhet och struktur i arbetsmiljön

Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: erik.berglund@nordiqongroup.com

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CNC operatör Mora".

Detta är ett heltidsjobb.

Mora Cnc AB (org.nr 559183-1085), https://www.nordiqongroup.com/
Örjasvägen 18 (visa karta)
792 36  MORA

För detta jobb krävs körkort.

Nordiqon Mora

Erik Berglund
erik.berglund@nordiqongroup.com

9762135

