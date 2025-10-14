Cnc Fräsare/ Programmerare
2025-10-14
VI SÖKER CNC FRÄSARE/ PROGRAMMERARE!
Vi har idag en mycket fin och modern cnc maskinpark med en växande organisation som nu söker nya medarbetare!
Vi arbetar med Mazak cnc maskiner kunskap i styrsystem Mazatrol eller Master CAM är meriterande.Publiceringsdatum2025-10-14Om företaget
Vi är ett ledande verkstadsföretag inom Fräsning, svarvning, laserskärning, bockning, svetsning, maskinbearbetning samt automation i Västra Frölunda/ Göteborg. Vi söker medarbetare som inte är rädda för nya utmaningar med driv och brinnande intresse för att växa med oss!!Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som har
• Erfarenhet och verkstadsvana inom cnc fräsning, programmering.
• Tekniskt intresse och kompetens
• Initiativförmåga, kvalitetsfokus, noggrannhet, produktivitetsfokus och kan jobba självständigt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
E-post: kristian@bagenfelt.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ingeniörsfirma Bågenfelt & Hellström AB
