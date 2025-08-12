CMF Designer | Jefferson Wells | Stockholm
Är du en erfaren CMF Designer med passion för färg, material och ytbehandlingar? Vill du skapa meningsfulla upplevelser genom design och vara med och forma framtidens produkter? Då har vi på Jefferson Wells ett spännande konsultuppdrag för dig hos vår globala kund i Stockholm. Välkommen med din ansökan till rollen som CMF Designer!
Ort: Stockholm
Start: Omgående
Uppdragslängd: Konsultuppdrag till 2025-12-31
Om jobbet som CMF Designer:
Som CMF Designer hos vår globala kund i Stockholm kommer du att ha en nyckelroll i att leda och utveckla CMF-design för både nuvarande och framtida produkter. Du ansvarar för hela processen - från idé till implementering - och arbetar både självständigt och i nära samarbete med interna team och leverantörer. Ditt arbete bidrar till att stärka varumärket genom hållbar och människocentrerad design.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
* Leda CMF-leveranser i flera produktutvecklingsprojekt.
* Skapa och driva CMF-strategier och färgpaletter för olika varumärken och produktkategorier.
* Samarbeta med leverantörer och interna team för att säkerställa korrekt implementering.
* Skapa och hantera riktlinjer och mallar för CMF, texturer och grafiska specifikationer.
* Bidra med kreativa perspektiv i workshops och konceptutveckling.
* Delta i strategiska identitetsprojekt där CMF är centralt för varumärkesuttryck.
* Stötta innovationsprojekt och bidra till framtidsinriktad designutforskning.
Den vi söker:
Vi söker dig som har en stark bakgrund inom CMF-design och som brinner för att skapa innovativa och hållbara designlösningar. Du är en naturlig ledare som trivs med att inspirera andra och driva projekt framåt. Du är flexibel, proaktiv och har ett öga för detaljer - samtidigt som du ser helheten.
Vi ser gärna att du uppfyller följande:
* Högskoleutbildning inom industridesign eller annat relevant designområde.
* Minst 5 års erfarenhet inom CMF-design, gärna från en ledande organisation.
* God kunskap om tillverkningsprocesser och ett intresse för att lära dig mer.
* Flytande i relevanta 2D- och 3D-program (Adobe AI/PS/ID, Keyshot etc).
* Förmåga att hantera flera projekt samtidigt och vara flexibel i arbetssätt.
* Proaktiv och resultatinriktad med fokus på att leverera inom deadlines.
* Kreativ och nytänkande, bidrar med nya idéer och förbättringar.
* Ledarskapsförmåga och god samarbetsförmåga.
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.
Hur du ansöker:
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan snarast. Ersättning
