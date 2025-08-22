Cloudspecialist
2025-08-22
Är du en driven och lösningsorienterad tekniker med expertis inom Microsoft Azure? Söker du en ny utmaning där du kan bidra med din tekniska kompetens? Låt Centric hjälpa dig med det! Vi söker personer till flera av våra kunder i Stockholm med minst fem års yrkeserfarenhet inom cloud som trivs med att utveckla en organisations IT-miljö i olika konsultuppdrag.
Som konsult på Centric får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.

Dina arbetsuppgifter
Som Cloudspecialist kan din vardag se ut på olika sätt. Du kan exempelvis arbeta mot befintliga kunder eller nykund, eller så arbetar du med att stötta kunder genom att implementera, förvalta eller utforma molnlösningar, alternativt så har du ett helhetsansvar för en IT-infrastruktur med fokus på molntjänsterna Microsoft 365 och Azure. Är du inriktad mot AWS eller GCP är du givetvis också av intresse.
I denna tjänst kan dina huvudsakliga ansvarsområden bestå av att:
• Designa, implementera och underhålla robusta molnarkitekturer i Microsoft Azure
• Leda migrationer till molnbaserade miljöer
• Ansvara för att dokumentera intern miljö
• Hantera och optimera Azure-miljön inklusive virtuella nätverk, lagringslösningar, databaser och molnresurser
• Upprätthålla bästa praxis för molnlösningar och säkerhet
• Utföra supportärenden som eskalerats till 3rd line
• Automatisera implementeringsprocesser med hjälp av verktyg som till exempel Azure DevOps
Din profil och kvalifikationer
För att du ska ha de bästa förutsättningarna från start ser vi gärna att du har minst fem års yrkeserfarenhet inom liknande arbetsuppgifter, är kundorienterad och trivs med att ge god service och support till användarna. Som person är du ansvarstagande och proaktiv. Du talar och skriver svenska samt engelska obehindrat.
Det är ett krav att du har minst fem års erfarenhet av att arbeta med/i:
• Azure
• Entra
• Intune
• Autopilot
Vad vi erbjuder
På Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former.
Centric är ett IT-företag med 370 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
