Cloud Architect- sökes till Iver
Iver Sverige AB / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
2026-03-31
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Iver Sverige AB i Göteborg
, Alingsås
, Borås
, Skövde
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vi på Iver brinner för innovationer och god laganda, vi är särskilt intresserad av dig som gillar att tänka nytt och dela med dig av dina tankar. Vi söker en Cloud Architect som vill bidra till bättre IT-lösningar för våra kunder. Är du vår nya kollega?
We empower our Nordic society Iver är en ledande nordisk helhetsleverantör av molnbaserade IT-tjänster med spetskompetens inom drift, cybersäkerhet, cloud och innovation. Våra tjänster är kritiska inte bara för våra kunder utan för digitaliseringen av samhället i stort. Med huvudkontor i Stockholm verkar Iver främst i Norden med en agenda att fortsätta expandera. Iver omsätter drygt 3 miljarder SEK och har cirka 1 300 anställda som arbetar på ett av våra 23 kontor i Norden.
Din roll på Iver Vi höjer ribban för vad moderna och innovativa molnplattformstjänster innebär. Det är en spännande transformation, och vi behöver fler resurser för att leverera detta - så om du är en framåtblickande Senior Cloud Architect som andas cloud-native, infrastruktur-som-kod och AI-driven automatisering, är detta din chans att arbeta med de allra bästa inom branschen.
Senior Cloud Architect är en nyckelroll inom Cloud Advisory and Engineer teamet och fokuserar på design, implementation och underhåll av molninfrastruktur och tjänster på Azure. Denna roll ansvarar för att säkerställa tillförlitlighet, skalbarhet och säkerhet för molnbaserade lösningar, inklusive komponenter för beräkning, lagring, nätverk och säkerhet. Du kommer att arbeta inom Ivers Cloud Advisory and Engineering Team för att utveckla våra managerade plattformstjänster för Azure och stödja kunders onboarding. Du kommer även att hantera incidenter relaterade till Azure-resurser på en nivå 3-kapacitet, utföra grundorsaksanalys och implementera åtgärder för att förhindra upprepning.
Exempel på arbetsuppgifter:
Designa, distribuera och hantera skalbar infrastruktur i Azure med Infrastructure as Code (IaC)-verktyg som Terraform, Bicep och ARM.
Automatisera och optimera CI/CD-pipelines för effektiv mjukvaruleverans med verktyg som GitHub Actions och Azure DevOps.
Implementera och hantera containerisering med Docker och orkestrering med Kubernetes eller AKS.
Övervaka, felsök och optimera molnmiljöer för prestanda, skalbarhet och kostnadseffektivitet.
Arbeta nära säkerhetsteam för att säkerställa bästa praxis inom molnsäkerhet, inklusive IAM, kryptering och regelefterlevnad.
Samarbeta med utvecklingsteam för att implementera DevOps-principer och säkerställa att infrastrukturen är anpassad till applikationens behov.
Hålla dig uppdaterad om de senaste molnteknikerna och trenderna samt kontinuerligt förbättra vår infrastruktursetup. Vad erbjuder vi dig? På Iver får du möjlighet att arbeta med den senaste tekniken och vara med på en spännande tillväxtresa. Vi är inkluderande och strävar efter ett genuint samarbete mot gemensamma mål. Inom Iver finns stora möjligheter till utveckling och vi finns här för att inspirera dig till att nå dina yrkesmässiga mål. Vi står bakom dig när du vill lära dig mer inom ditt specialområde, ledarskap eller nya områden. Hos Iver är du också en del av ett ambitiöst och innovativt företag, vilket innebär att förbättra, testa, utvärdera och våga ändra hur vi gör saker är viktiga ingredienser för att vi ska utvecklas.
Vi på Iver ger samma löfte till våra kollegor som till våra kunder. Löftet är att alltid vara "beside you", "behind you" och "before you". Vi kallar det för "The Iver way".
Förmåner hos oss: Kollektivavtal & trygga villkor Hybridarbete Friskvårdsbidrag Terminalglasögon Tidsbank - 24 h extra ledighet/år Privat sjukvårdsförsäkring Tjänstepension (ITP) & flexpension
Vem söker vi? Vi söker dig som är en driven Azure-entusiast som är intresserad av att jobba som rådgivande specialistkonsult. Vårt uppdrag är att tillhandahålla expertrådgivning och lösningar för våra kunder i deras tekniska resa. Vi förväntar oss att du med stor nyfikenhet leder dig själv och kunden till nya kreativa lösningar och metoder, och du har en stort intresse för den ständigt pågående cloudtekniska utvecklingen. För att lyckas i rollen hos oss tror vi att du är en god kommunikatör med förmåga att göra komplex IT enkel, du förstår vikten av att arbeta tillsammans för att nå mål och du har god affärsförståelse.
Vidare tror vi att du har:
3-5+ års erfarenhet eller motsvarande av implementation och distribution inom Microsoft Azure-plattformen
Djup kunskap om Microsofts Cloudlösningar som IaaS, PaaS och Serverless
Erfarenhet av automatiseringsverktyg som ARM-template, Terraform, Chef eller Ansible
Erfarenhet av Docker och Kubernetes
Utveckling eller scripting erfarenhet
Kunskap och erfarenhet inom nätverkstopologier och brandväggar
Kunskap och erfarenhet inom praxis för säkerhet inom lösningar för infrastruktur, applikationer, IAM eller olika plattformar
Mycket god kunskap inom Microsoft-verktyg (Power BI, Intune, Entra ID, AVD) och plattformar t ex som AWS, GCP.
För den här rollen krävs flytande i såväl svenska som engelska.
Placeringsort: Iver finns på 25 orter i Norden. För denna roll ser vi att du utgår från ett av våra kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg eller Oslo.
Övrig information: Vi har kunder inom alla branscher och sektorer inklusive säkerhetsklassad verksamhet, därför genomför vi bakgrundskontroller i samtliga av våra rekryteringsprocesser.
Sök till oss! Urval sker löpande, tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Iver eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter etnisk och kulturell mångfald. Önskad start är snarast eller enligt överenskommelse. Sista dag att ansöka är 2026.04.30. Välkommen att kontakta rekryterande chef Olav Nguyen (olav.nguyen@iver.no
) eller rekryterare Thandi Schüler (thandi.schuler@iver.se
) vid frågor eller funderingar kring tjänsten.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7487070-1921985". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iver Sverige AB
(org.nr 556575-3042), https://karriar.iver.se
Nils Ericsonsgatan 17 (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Iver Jobbnummer
9829298