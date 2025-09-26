Client Specialist
2025-09-26
Är du redo för nästa steg i din karriär inom företagsfinansiering? Vi söker nu en Client Specialist till vårt Corporate-team i Göteborg inom Fakturaköp. I denna centrala roll får du möjlighet att utveckla starka kundrelationer, arbeta strategiskt med finansiering och riskhantering samt bidra till Aros Kapitals fortsatta tillväxt.
Om Aros Kapital
Sedan 2004 har Aros Kapital varit en viktig aktör inom företagsfinansiering. Genom en personlig service, stark närvaro, effektiva system och processer erbjuder vi våra kunder produkter och tjänster till små och medelstora företag som innefattar fakturaköp, företagslån, fastighetslån och leasing. Aros erbjuder även sparprodukter genom inlåning till både privatpersoner och företag. Vi fokuserar på B2B - företagsfinansiering och arbetar dedikerat för att hjälpa företag att utveckla och förverkliga sina mål och drömmar. Aros Kapital är ett kreditmarknadsbolag som ägs av Mellby Gård.
Idag består Aros Kapital av ca 100 medarbetare som verkar från våra kontor i Göteborg, Stockholm och London. Huvudkontoret är placerat i Göteborg. Företagskulturen präglas av professionalism, engagemang, entreprenörskap och samarbete.
Om rollen
Som Client Specialist blir du en nyckelspelare i att förvalta och utveckla relationer med våra befintliga kunder. Du ingår i Corporate-avdelningen och rapporterar till Head of Factoring. Rollen är inriktad på vår fakturaköpsverksamhet, där du ansvarar för att utveckla och stärka relationerna med kunder inom fakturaköp.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Bygga, vårda och utveckla långsiktiga kundrelationer genom daglig kontakt.
• Ansvara för en egen kundportfölj av fakturaköpskunder och säkerställa rätt arbetssätt för bästa möjliga utfall.
• Driva försäljning av Aros produkter till både nya och befintliga kunder.
• Genomföra finansiella analyser för att säkerställa hållbara affärsrelationer. Arbetet omfattar både nya kreditärenden samt omprövningar och förlängningar av befintliga engagemang.
• Bidra till utveckling av avdelningens arbetssätt, produkter och processer.
Detta är en roll för dig som vill kombinera analys och struktur med affärsdriv, där du blir en strategisk partner till våra kunder och bidrar till Aros Kapitals långsiktiga framgång.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en kandidatexamen inom ekonomi eller liknande. Tidigare erfarenhet av finans, bank eller kundnära arbete är meriterande men inget krav. En god förståelse av norska är också meriterande men inget krav. I den här rekryteringsprocessen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
För att lyckas i rollen ser vi att du är en lagspelare som trivs i samarbete och gärna delar med dig av din kunskap. Du har en analytisk förmåga och är både nyfiken och har en stark vilja att lära Vi tror också att du är lösningsorienterad och kreativ i ditt arbetssätt, samtidigt som du är relationsdriven och har lätt för att skapa förtroende i dina relationer. Dessutom har du ett säljdriv och motiveras av att bidra till både kundernas och Aros Kapitals framgång.
Detta erbjuder vi dig!
Hos oss erbjuder vi dig ett spännande arbete i en snabbrörlig och dynamisk organisation där det finns en stor utvecklingspotential både inom tjänsten och företaget.
Förutom att Aros sitter i moderna och centrala kontor, erbjuder Aros förmåner så som ett generöst friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring, tjänstepension, utökad föräldralön, frukost och gemensamma aktiviteter utanför jobbet.
Nästa steg?
Låter det som att Aros Kapital är din nästa arbetsgivare? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag som är 2025-10-19.
Vid eventuella frågor kring processen kontakta Miriam Falk, People & Culture Business Partner genom att skicka ett mejl till: miriam.falk@aroskapital.se
Bra att veta...
Tjänstens placeringsort: Göteborg
Sysselsättningsgrad: 100% (Heltid)
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning om 6 månader
Lön: Fast månadslön enligt överenskommelse
Start: Enligt överenskommelse
I den här rekryteringsprocessen utgår vi från en kompetensbaserad rekryteringsmetodik där moment som intervjuer, eventuella tester, bakgrundskontroll och referenstagning ingår. Bakgrundskontrollen syftar till att tillhandahålla juridisk och ekonomisk information inför eventuell anställning.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
