client manager till randstad digital
Randstad Digital håller på att etablera sig som en kraftfull partner inom digital transformation på den svenska marknaden. Nu växlar vi upp. Vi söker en affärsdriven Client Manager som vill ta täten i vår fortsatta expansion och omvandla marknadens potential till långsiktiga framgångar genom kundorienterad lösningsförsäljning.
rollen som tillväxtmotor
Som Client Manager hos oss kliver du in i en expansiv fas där ditt huvudfokus är att accelerera vår tillväxt. Du ansvarar för att identifiera, bearbeta och utveckla strategiska affärsmöjligheter hos både nya och befintliga kunder.
Vi har redan lagt grunden och har ett starkt erbjudande - din uppgift är att paketera detta på ett sätt som skapar oumbärligt värde för våra kunder. Du kommer att arbeta med att sälja hela vår portfölj, konsultlösningar inom: Customer Experience, Data & Analytics, Digital & Product Engineering samt Cloud & Infrastructure. Genom att kombinera din djupa förståelse för kundens utmaningar med våra globala leveransmodeller, bygger du som säljare partnerskap som håller över tid.
vem är du?
Vi söker en säljprofil som älskar "the thrill of the chase" men som också besitter det tålamod och den fingertoppskänsla som krävs för att leverera komplex lösningsförsäljning. Du drivs av att överträffa mål och ser möjligheter där andra ser hinder.
För att lyckas och trivas ser vi att du har:
Solid erfarenhet av IT-försäljning: Du har tidigare framgångsrikt sålt konsulttjänster eller digitala lösningar och har full koll på köpprocesser inom B2B.
Ett strategiskt mindset: Du säljer inte bara timmar; du säljer transformation och affärsnytta på ledningsnivå.
Ett starkt nätverk: Du har ett etablerat track-record och kontakter inom svenskt näringsliv som gör att du snabbt kan öppna rätt dörrar.
Laganda och driv: Du är en självständig "hunter" men förstår att de största affärerna vinns genom nära samarbete med våra talent managers och vår ledning.
Kommunikativ förmåga: Du är en skicklig förhandlare och relationsbyggare som rör dig obehindrat mellan svenska och engelska. Du har mycket goda kunskaper i båda språken, i såväl tal som skrift, och kan med lätthet presentera komplexa lösningar för beslutsfattare på både den lokala och internationella arenan.
varför randstad digital?
Vi erbjuder dig en roll i ett globalt bolag som vågar tänka nytt. Du får chansen att sätta din prägel på ett av våra mest prioriterade affärsområden och vara med när vi skalar upp verksamheten till nästa nivå. Randstad erbjuder dig:
Möjligheter: Vi är världens största bolag inom vår bransch. Vill du växa? Då finns det ingen bättre plats. Vi erbjuder interna karriärmöjligheter, både i Sverige och internationellt.
Ett syfte: Vi gör skillnad. Varje affär du stänger innebär att en människa får ett nytt jobb och att ett företag får rätt kompetens för att växa. Det är försäljning med ett syfte - på riktigt.
Kultur & Förmåner: Vi erbjuder ett förmånspaket med bland annat tjänstepension, friskvård och möjlighet till flexibelt arbete (hybrid). Du kommer till ett team präglat av vinnarkultur, prestigelöshet och en vilja att göra skillnad.
placering och omfattning:
Tjänsten är på heltid, tillsvidare. Du utgår från vårt kontor i Göteborg, med möjlighet att delvis arbeta hemifrån.
ansökan:
Känner du igen dig? Då vill vi komma i kontakt med dig så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag som är 2026-04-30. Notera att urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan därför komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om rollen? Då är du varmt välkommen att höra av dig till Martin Åberg, Nordic Director Randstad Digital via: martin.aberg@randstad.se
som gärna hjälper till.
Vår rekryteringsprocess består av ett par olika moment i form av intervjuer och tester och vi genomför kontroll av straffrättsligt register på samtliga slutkandidater. En del kommunikation i processen kommer ske via mail, vi ber dig därför ha uppsikt på din inkorg efter att du skickat in din ansökan.
Är du den vi söker för att ta Randstad Digital till nya höjder? Välkommen med din ansökan!
