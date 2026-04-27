Client Advisor Holistic Advice (Private)
Swedbank arbetar för att skapa en trygg och hållbar ekonomi för våra kunder. Med hög tillgänglighet, stort engagemang och affärsfokus kan du vara med att forma fram framtidens kundmöten. Tillsammans med kollegor skapar vi en attraktiv och positiv arbetsplats.Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att:
Bidra som en central del i ett engagerat team där vi tillsammans arbetar för att skapa långsiktiga kundrelationer genom rådgivning, försäljning och engagemang i kundens ekonomi
Möta kunder i både fysiska möten på det lokala kontoret och i digitala rådgivningssamtal med kunder från hela landet - där varje möte präglas av lyhördhet, professionalism och hög servicekänsla
Arbeta proaktivt med Swedbanks breda produktutbud, med särskilt fokus på bolån, och vägleda kunder mot trygga och hållbara finansiella beslut som stärker deras långsiktiga finansiella hälsa
Säkerställa att varje kundmöte, oavsett kanal, håller hög kvalitet och är behovsbaserat - med målet att skapa värde, förtroende och en positiv kundupplevelse i varje kontakt
Samarbeta nära kollegor och specialister för att hitta de bästa lösningarna för kunden, driva försäljning på ett ansvarsfullt sätt samt aktivt bidra till kontorets gemensamma mål och framgång
I denna roll behöver du:
Swedsec-rådgivarlicens, Bolånelicens och IDD (försäkringsdistributionsrätt) som grund för att kunna ge kvalificerad rådgivning och säkerställa hög regelefterlevnad
Driv och affärsfokus med förmåga att identifiera kunders behov och omvandla dem till hållbara finansiella lösningar - oavsett om mötet sker fysiskt, digitalt eller via telefon
Erfarenhet av att genomföra både fysiska och digitala rådgivningsmöten där du skapar förtroende, lyssnar in kundens situation och vägleder till rätt beslut
Förmåga att arbeta målinriktat med försäljning och resultat, samtidigt som du sätter kundnöjdhet och långsiktiga relationer i första rummet
En stark laganda där du aktivt bidrar till teamets gemensamma mål, delar med dig av kunskap och stöttar kollegor i vardagen
Ett lyhört, pedagogiskt och relationsskapande arbetssätt som bygger förtroende och trygghet i alla kundkontakter
En genuin vilja att kontinuerligt utvecklas, hålla dig uppdaterad om bankens produkter, marknadstrender och rådgivningsmetoder för att alltid kunna ge bästa möjliga kundvärde
Hos oss kan du uppleva:
Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudande för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...
Inled din utvecklingsresa inom våra kundmötande tjänster. Du får jobba i direkt kundkontakt och hjälpa människor nå lösningar på sina ärenden. Du är Swedbanks ansikte utåt och en oerhört viktig del av vår verksamhet. Vi tror att du kan vara dig själv och samtidigt utvecklas till en framgångsrik kundrådgivare. Om du känner igen dig i denna beskrivning är vi mycket intresserade av dig. Vi värnar om ditt välmående och erbjuder en hållbar arbetsmiljö. På Swedbank är medarbetarna vår största tillgång. Vi har en kultur som bygger på respekt, inkludering och öppenhet, där varje medarbetares röst är viktig. Vi lever bankens värderingar; Öppen, Enkel och Omtänksam". Camilla Morgan, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2025-05-15.
Placeringsort: Västerås
Rekryterande chef: Camilla Morgan
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Vi vill göra dig uppmärksam på att bakgrundskontroll och drogtest kan komma att genomföras för denna roll om du går vidare i processen.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
