Clearance Broker
Federal Express Corporation (usa) Filial Sverige / Logistikjobb / Sigtuna
2026-04-21
FedEx söker Tulldeklarant till vår
Exportverksamhet på Arlanda
FedEx Express är en av världens största expressleveransföretag och har återkommande blivit utvalt som ett av världens tio mest populära företag av "Fortune" Magazine.
Varje dag levererar FedEx transport och företagslösningar till mer än 220 länder runt om i världen. FedEx kan leverera detta globala nätverk tack vare sin enastående personal, som har i uppgift att göra varje FedEx-upplevelse förstklassig.
Beskrivning av tjänsten
Clearance Broker - FedEx Arlanda
Till vår verksamhet på Arlanda söker vi nu 1 medarbetare till vår export avdelning.
Du kommer att som Clearance Broker (tulldeklarant) att arbeta nära myndigheter samt säkerställa att korrekta uppgifter är lämnade i våra tulldeklarationer.
Du kommer att förbereda och sammanställa formell dokumentation elektroniskt med hjälp av våra interna datasystem för allt inkommande /utgående gods från / till länder utanför EU.
Bra kommunikationsförmåga är ett krav då det förekommer regelbunden kundkontakt via telefon och mail, och vi ser gärna att du har erfarenhet av att jobba i en hektisk kontorsmiljö då vi följer och jobbar mot kritiska deadlines varje dag.
Du är lösningsorienterad och drivs utav att leverera god service.
kommer att ges i användningen av våra interna datasystem och det kommer även att förekomma extern utbildning så att vi säkerställer att tulldeklarationerna uppfyller kraven för oss som ombud.
Du behöver ha datavana och fingerfärdighet. Tidigare erfarenhet inom branschen, tullkompetens och andra administrativa uppgifter är meriterande.
Du kommer att ingå i ett glatt ambitiöst team med stark känsla för samarbete och sammanhållning , och för rätt person är utvecklingsmöjligheterna väldigt goda!
Eftermiddag/kväll. 13-21
Har utbildning på gymnasienivå
Flytande Svenska och goda kunskaper i Engelska i tal och skrift är ett krav.
Kunskap inom officepaketet.
För att arbeta på ett säkerhetsklassat område som Arlanda finns det vissa kriterier som måste uppföljas.
Utdrag ur belastningsregistret
Säkerhetsprövning via Transportstyrelsen
Inget glapp i ditt CV på mer än 28 dagar under en 5 års period.
Lönetyp: Fast månads eller timlön enligt kollektivavtal.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Möjlighet att arbeta hybrid 2 dagar i veckan.
CV samt personligt brev skickas in via länken i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Federal Express Corporation (Usa) Filial Sverige
(org.nr 516402-9257)
Fraktvägen 34B (visa karta
)
190 45 STOCKHOLM-ARLANDA Arbetsplats
FedEx Express - Stockholm-Arlanda Kontakt
Clearance Operations Supervisor
Helen Crona helen.crona@fedex.com Jobbnummer
9867718