Cleaning Services till First Camp Tylösand 25-50%

Vill du arbeta i en roll där du verkligen gör skillnad för gästens upplevelse? Som Lokalvårdare på First Camp spelar du en avgörande roll i att skapa en ren, trygg och välkomnande miljö för alla som vistas på destinationen. Här får du kombinera praktiskt arbete med service och lagarbete - i ett företag som fortsätter växa och utvecklas.
Vilka är First Camp?
First Camp är norra Europas ledande campingkoncern med över 70 destinationer i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Tyskland. Vi befinner oss i en stark tillväxtresa och har utvecklats från cirka 100 MSEK i omsättning 2016 till över 1 000 MSEK på bara några år - tack vare både expansion och förvärv.
Med över 2 500 medarbetare arbetar vi tillsammans mot en gemensam vision: att skapa världens ledande campingkedja och leverera minnesvärda upplevelser för våra gäster - varje dag.
Vad innebär rollen?
Som Lokalvårdare ansvarar du för att hålla destinationens lokaler och faciliteter rena, fräscha och välkomnande. Du arbetar både självständigt och tillsammans med dina kollegor för att skapa en trivsam miljö som gör stor skillnad för gästens första intryck och helhetsupplevelse.
Arbetet är varierande och omfattar lokalvård i stugor, servicehus, allmänna utrymmen och andra lokaler på destinationen. Rollen innebär även att bidra till ett gott samarbete mellan avdelningar och att stötta teamet när det behövs.
I arbetet ingår bland annat att:
Säkerställa hög kvalitet i städning av stugor, servicehus, gemensamma utrymmen och andra lokaler.
Fylla på förbrukningsmaterial och rapportera eventuella fel, skador eller behov av åtgärder.
Bidra till en välkomnande atmosfär genom ordning, kvalitet och ett serviceinriktat arbetssätt.
Stötta andra avdelningar vid behov när situationen kräver det.
Samarbeta med kollegor för att skapa en trygg, ren och trivsam destination för både gäster och medarbetare.
Rollen passar dig som trivs med praktiskt arbete, har ett öga för detaljer och gillar att skapa miljöer där människor känner sig omhändertagna.
Vem söker vi?
Vi söker en ansvarstagande, noggrann och serviceinriktad person som vill bidra till en trivsam och välvårdad destination.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har erfarenhet av städ eller lokalvård, gärna från hotell, camping, städservice eller liknande miljö.
Trivs med fysiskt arbete och har en god känsla för kvalitet.
Är samarbetsinriktad och stöttar gärna kollegor när behov uppstår.
Har grundläggande IT-kunskaper för att kunna hantera enklare system och rapportering.
Kommunicerar väl på svenska eller engelska.
Har ett öga för detaljer och inredning
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet av arbete inom service eller gästmöten.
Har tidigare erfarenhet av lokalvård i en större anläggning eller verksamhet med högt tempo.
Som person är du positiv, strukturerad och lösningsorienterad. Du ser vad som behöver göras och tar egna initiativ för att skapa kvalitet och ordning. Framför allt tycker du om att leverera ett resultat du kan vara stolt över - i nära samarbete med ett omtänksamt team.
Vad erbjuder vi?
Hos oss får du vara en del av ett ambitiöst företag med både hjärta och framåtanda. Rollen kan se olika ut beroende på område, men gemensamt är att du blir en del av ett team som hjälps åt, delar kunskap och har nära mellan ansvar och gemenskap.
Våra gemensamma värderingar styr våra dagliga handlingar:
We Care - Vi jobbar tillsammans med omtanke om gästen, medarbetaren och planeten. Vi skapar en öppen och stöttande miljö där vi utmanar varandra, lär oss av misstag och firar framgångar.
We Have Fun - Genom att vara oss själva och ha roligt ihop skapar vi en välkomnande stämning för alla vi möter. Tillsammans skapar vi fina minnen för våra team, kollegor och gäster.
We Simplify - Framåtanda, tillsammans med viljan att lära, gör att vi ständigt förbättrar och utvecklar hur vi arbetar. Vi gör det enkelt för varandra - det ska vara lätt att göra rätt för både kollegor och våra gäster.
We Deliver Results - Vi fokuserar i allt vi gör på att skapa resultat för våra gäster, kollegor och hela företaget. Målen är högt satta och vi lyckas bäst när vi använder både hjärta och hjärna.
Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och omtänksamma kollegor som delar med sig av visdom och skratt. Tillsammans vill vi fortsätta vår framgångssaga och växa med fler stjärnor som vill vara med och bygga vår framtid.
